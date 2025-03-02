Как выглядит весенний тренд маникюра, который сразу же поднимает настроение (фото)

Маникюр с ромашками - это один из популярных вариантов дизайна ногтей, придающий весенней легкости и свежести любому образу. Ромашки символизируют естественную красоту, простоту и непринужденность, поэтому такой маникюр подойдет для любого времени года, но особенно актуален весной 2025 года.

Ромашки на ногтях - идеальный вариант повседневного маникюра для нежных и романтических девушек или тех, чья душа желает модных экспериментов этой весной.



Маникюр с необычными ромашками (фото: instagram.com/heygreatnails)

Основные идеи маникюра с ромашками на весну 2025

Мелкие ромашки на однотонном покрытии

Простая основа - бежевый, персиковый или светло-розовый цвета - позволяет ромашкам выглядеть нежно и ненавязчиво.

Французский маникюр с ромашками

Нюдовая база для французского маникюра с белым кончиком, на котором рисуют маленькие ромашки, создаст стильный и натуральный вид. Это классика с современным флористическим акцентом.

Один акцентный ноготь

Если хочется добавить нотку оригинальности, можно сделать один акцентный ноготь на пальце, где будет изображена большая ромашка или композиция из цветков, а остальные ногти оставить однотонными.

Ромашки на прозрачном фоне

Еще один вариант - это сочетание прозрачного или светло-бежевого фона с ромашками, что придает эффект легкости и воздушности.



Маникюр с ромашками (фото: instagram.com/naileditbeauty)

Варианты маникюра с ромашками на весну 2025

На ногтях можно изобразить как отдельные цветки ромашек, так и целую композицию из нескольких, которые располагаются на каждом ногте. Используются как маленькие, нежные ромашки, так и более крупные, более заметные.



Френч и маникюр с ромашками (фото: instagram.com/polakierowana_klaudia.gagracz)

Фон маникюра может быть разным: классическим однотонным (белым, бежевым, розовым или любым другим цветом), или же с эффектом омбре, придающим дополнительную грациозность. Ромашки смотрятся великолепно на пастельных цветах, но могут быть отлично совмещены и с более яркими оттенками.



Маникюр с ромашками (фото: instagram.com/heygreatnails)

Ромашки могут быть дополнены дополнительными элементами, такими как стразы, блестки, фольга или разнообразные линии.



Весенний маникюр с ромашками (фото: instagram.com/heygreatnails)

Легкий и нежный пастельный розовый фон идеально подходит для создания эффекта романтического маникюра. Ромашки можно нанести на несколько ногтей или на один, чтобы сделать акцент.



Розовый маникюр с ромашками (фото: instagram.com/linyatricks)

Маникюр нюд с ромашками - это отличный вариант для тех, кто любит элегантность и естественность. Такой дизайн выглядит сдержанно, но очень стильно и свежо благодаря акценту на цветах.



Нюдовый маникюр с ромашками (фото: instagram.com/mannacured)

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