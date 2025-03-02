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Как выглядит весенний тренд маникюра, который сразу же поднимает настроение (фото)

Воскресенье 02 марта 2025 18:00
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Как выглядит весенний тренд маникюра, который сразу же поднимает настроение (фото) Модный маникюр на весну 2025 (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Катерина Собкова

Маникюр с ромашками - это один из популярных вариантов дизайна ногтей, придающий весенней легкости и свежести любому образу. Ромашки символизируют естественную красоту, простоту и непринужденность, поэтому такой маникюр подойдет для любого времени года, но особенно актуален весной 2025 года.

РБК-Украина (проект Styler) решило подробнее рассказать про этот дизайн.

Ромашки на ногтях - идеальный вариант повседневного маникюра для нежных и романтических девушек или тех, чья душа желает модных экспериментов этой весной.
Как выглядит весенний тренд маникюра, который сразу же поднимает настроение (фото)
Маникюр с необычными ромашками (фото: instagram.com/heygreatnails)

Основные идеи маникюра с ромашками на весну 2025

Мелкие ромашки на однотонном покрытии

Простая основа - бежевый, персиковый или светло-розовый цвета - позволяет ромашкам выглядеть нежно и ненавязчиво.

Французский маникюр с ромашками

Нюдовая база для французского маникюра с белым кончиком, на котором рисуют маленькие ромашки, создаст стильный и натуральный вид. Это классика с современным флористическим акцентом.

Один акцентный ноготь

Если хочется добавить нотку оригинальности, можно сделать один акцентный ноготь на пальце, где будет изображена большая ромашка или композиция из цветков, а остальные ногти оставить однотонными.

Ромашки на прозрачном фоне

Еще один вариант - это сочетание прозрачного или светло-бежевого фона с ромашками, что придает эффект легкости и воздушности.
Как выглядит весенний тренд маникюра, который сразу же поднимает настроение (фото)
Маникюр с ромашками (фото: instagram.com/naileditbeauty)

Варианты маникюра с ромашками на весну 2025

На ногтях можно изобразить как отдельные цветки ромашек, так и целую композицию из нескольких, которые располагаются на каждом ногте. Используются как маленькие, нежные ромашки, так и более крупные, более заметные.
Как выглядит весенний тренд маникюра, который сразу же поднимает настроение (фото)
Френч и маникюр с ромашками (фото: instagram.com/polakierowana_klaudia.gagracz)

Фон маникюра может быть разным: классическим однотонным (белым, бежевым, розовым или любым другим цветом), или же с эффектом омбре, придающим дополнительную грациозность. Ромашки смотрятся великолепно на пастельных цветах, но могут быть отлично совмещены и с более яркими оттенками.
Как выглядит весенний тренд маникюра, который сразу же поднимает настроение (фото)
Маникюр с ромашками (фото: instagram.com/heygreatnails)

Ромашки могут быть дополнены дополнительными элементами, такими как стразы, блестки, фольга или разнообразные линии.
Как выглядит весенний тренд маникюра, который сразу же поднимает настроение (фото)
Весенний маникюр с ромашками (фото: instagram.com/heygreatnails)

Легкий и нежный пастельный розовый фон идеально подходит для создания эффекта романтического маникюра. Ромашки можно нанести на несколько ногтей или на один, чтобы сделать акцент.
Как выглядит весенний тренд маникюра, который сразу же поднимает настроение (фото)
Розовый маникюр с ромашками (фото: instagram.com/linyatricks)

Маникюр нюд с ромашками - это отличный вариант для тех, кто любит элегантность и естественность. Такой дизайн выглядит сдержанно, но очень стильно и свежо благодаря акценту на цветах.
Как выглядит весенний тренд маникюра, который сразу же поднимает настроение (фото)
Нюдовый маникюр с ромашками (фото: instagram.com/mannacured)

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Для написания материала были использованы страницы в Instagram мастеров маникюра: polakierowana_klaudia.gagracz, heygreatnails, linyatricks, mannacured, bymollyq, naileditbeauty.

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