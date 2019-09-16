З очима переляканої лані: відома актриса розповіла, як виглядає Заворотнюк

Анастасія Заворотнюк з'явилася уві сні актрисі Нонні Гришаєвій
Анастасія Заворотнюк, у якої діагностовано рак останньої стадії, явилася уві сні її подрузі-актрисі Нонні Гришаєвій. Про це артистка написала на своїй сторінці в Instagram, де згадала, що хотіла заховати Анастасію від настирливих журналістів. Також Нонна барвисто описувала своє сновидіння.
"Ти снилася мені сьогодні... Прекрасна, витончена, з очима переляканою лані... Забилася в куток моєї колишньої квартири і попросила тебе заховати від журналістів... Я обіймала тебе і плакала від щастя, що з тобою все добре і ти прекрасно виглядаєш... Молюся за тебе..", - написала Гришаєва в соцмережі.
Фото: Анастасія Заворотнюк хвора на рак (instagram.com/grishaevanonna)
В коментарях до посту Гришаєвої можна побачити масу коментарів з приводу хвороби Анастасії. Люди пишуть їй добрі слова і зізнаються, що моляться про її здоров'я.
Скріншот коментарів (instagram.com/grishaevanonna)
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