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З очима переляканої лані: відома актриса розповіла, як виглядає Заворотнюк

STYLERПерсони    16.09.2019 - 15:48
З очима переляканої лані: відома актриса розповіла, як виглядає Заворотнюк
Фото: Анастасія Заворотнюк (facebook.com/AZavorotnyuk)

Анастасія Заворотнюк з'явилася уві сні актрисі Нонні Гришаєвій

Анастасія Заворотнюк, у якої діагностовано рак останньої стадії, явилася уві сні її подрузі-актрисі Нонні Гришаєвій. Про це артистка написала на своїй сторінці в Instagram, де згадала, що хотіла заховати Анастасію від настирливих журналістів. Також Нонна барвисто описувала своє сновидіння.

"Ти снилася мені сьогодні... Прекрасна, витончена, з очима переляканою лані... Забилася в куток моєї колишньої квартири і попросила тебе заховати від журналістів... Я обіймала тебе і плакала від щастя, що з тобою все добре і ти прекрасно виглядаєш... Молюся за тебе..", - написала Гришаєва в соцмережі.

З очима переляканої лані: відома актриса розповіла, як виглядає Заворотнюк

Фото: Анастасія Заворотнюк хвора на рак (instagram.com/grishaevanonna)

В коментарях до посту Гришаєвої можна побачити масу коментарів з приводу хвороби Анастасії. Люди пишуть їй добрі слова і зізнаються, що моляться про її здоров'я.

  • Прокинулася о 3:30 від того, що мені наснилася наша Анастасія, на душі стало так сумно, такий страх з'явився, які не хороші думки... Всю ніч було погано... Мабуть не мені одній вона снилася сьогодні... Няня, живи.
  • Я вчора весь вечір думала про неї і сьогодні з самого ранку і майже не спала!!! Сил немає від гіркого усвідомлення дійсності, в яку вірити не хочеться!!!! Анастасія ти нам потрібна, потрібна дітям!!!! Живи будь ласка!!!! Не повинні йти люди не доживши, не долюбивши,не дорастив своїх діток!!!! Ти повинна жити!!!
  • Спаси і збережи Анастасію.
  • Як же хочеться вірити в краще! Щоб воно неодмінно збулося.
  • Живииии...!!!! Дитино хороша....!!!
  • Молимося разом з Вами.

З очима переляканої лані: відома актриса розповіла, як виглядає ЗаворотнюкЗ очима переляканої лані: відома актриса розповіла, як виглядає Заворотнюк

Скріншот коментарів (instagram.com/grishaevanonna)

Як ми раніше писали, врач-онколог розповів, скільки може прожити Заворотнюк.

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