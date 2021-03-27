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Таким Андріївський узвіз мало хто пам'ятає: з'явилися рідкісні фото серця Києва

Новость на русском → Київ, Субота 27 березня 2021 14:17
Таким Андріївський узвіз мало хто пам'ятає: з'явилися рідкісні фото серця Києва Колаж РБК-Україна: Андріївський узвіз у Києві показали на рідкісних архівних фото
Автор: Світлана Мащенко

У мережі показали архівні фото, зроблені в самому серці столиці - на Андріївському узвозі в 1980-х роках. Чорно-білі кадри відображають дух часу, показуючи нам Київ, який вже мало хто пам'ятає.

Унікальними фото поділився Facebook-групі "Старі фото Києва" фотограф Ihor Potabachniy.

Ігор розповів нам, що старі фото зазвичай знаходить в цифрових архівах або фондах бібліотек, де вони оцифровані не найкращою технікою, тому якість знімків залишає бажати кращого.

З усім тим кадри чудово передають атмосферу спокійного і розміреного життя тих років, коли рідкісне авто на Андріївському було вже подією.

Таким Андріївський узвіз мало хто пам'ятає: з'явилися рідкісні фото серця Києва

Фото: Андріївський узвіз 80-х років (facebook.com: Старі фото Києва)

Дані фото взяті з Державного науково-дослідного музею архітектури імені Щусєва.

"Я знайшов маленькі скани негативів, перевів їх у позитив фоторедактором і вирівняв світло, наскільки це було можливо", - розповідає фотограф.

Таким Андріївський узвіз мало хто пам'ятає: з'явилися рідкісні фото серця Києва

Фото: Андріївський узвіз (facebook.com: Старі фото Києва)

Йому вдалося зібрати чималу колекцію архівних фото Києва. За словами фотохудожника, до нього періодично звертаються за допомогою різні музеї.

Таким Андріївський узвіз мало хто пам'ятає: з'явилися рідкісні фото серця Києва

Фото: Андріївський узвіз сорок років тому (facebook.com: Старі фото Києва)

Раніше ми публікували правдиві фото життя в СРСР, на які неможливо дивитися без жаху.

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