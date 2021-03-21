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З'явилися правдиві фото життя в СРСР, на які неможливо дивитися без жаху

Новость на русском → Неділя 21 березня 2021 16:00
З'явилися правдиві фото життя в СРСР, на які неможливо дивитися без жаху З'явилися заборонені фото з СРСР (всі фото: mirovich.media)
Автор: Світлана Мащенко

Знімки, на яких зображені сцени з реального життя простих людей в Радянському Союзі, сьогодні вражають і лякають. Але такою була гірка правда, яку не показували на телебаченні і не публікували у пресі. Фото були зроблені двома майстрами фотографії - Володимиром Воробйовим і Володимиром Соколаєвим в 1980-х роках.

Кадри опублікував блогер Максим Мирович на сторінці LiveJournal.

"Газетний кіоск", початок 1980-х

Чого тільки варта якість асфальту, а також облуплений кіоск. Але головна деталь фото - замучені кури разом з буханками хліба в руках у чоловіка, який збирає дріб'язок для покупки преси.

З'явилися правдиві фото життя в СРСР, на які неможливо дивитися без жаху

"Обідня перерва в механічних майстернях", 1983 рік

Цей знімок чудово ілюструє, що всі в СРСР були активними і спортивними, грали в рухливі та настільні ігри. Але виглядав цей "спорт" приблизно, як на фото нижче.

З'явилися правдиві фото життя в СРСР, на які неможливо дивитися без жаху

"Робітнича їдальня будівельників сталеплавильного цеху", 1981 рік

Ті, хто сумують за радянськими столовими, забули, як насправді все було убого в таких "харчевнях".

З'явилися правдиві фото життя в СРСР, на які неможливо дивитися без жаху

"Люди з м'ясом на вулиці"

Пара урвала десь пристойний шматок м'яса і тепер думає, як дотягти додому. А чоловік-годувальник дивиться на фотографа, ніби у нього цей окіст хочуть відібрати.

З'явилися правдиві фото життя в СРСР, на які неможливо дивитися без жаху

"Продавець букетів", 1980-й рік

Старий вийшов на вулицю зі скромними букетами і сів їх продавати на холодний камінь вітрини явно не від хорошого життя.

З'явилися правдиві фото життя в СРСР, на які неможливо дивитися без жаху

"Пасажир трамвая з яйцями"

Чоловік купив цілий лоток яєць, а це значить, що швидше за все це був дефіцит. До того ж яйця не можна було придбати у магазині біля дому - а треба було шукати по місту, добираючись на трамваї.

З'явилися правдиві фото життя в СРСР, на які неможливо дивитися без жаху

Раніше ми також публікували заборонені фото, зроблені в 1980-х роках у Радянському Союзі.

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