У ВР закликають українців боротися проти дискримінації

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Зеленський у свою чергу підкреслив, що Голокост - це "трагічний урок для всього людства"

Спікер Верховної ради України Дмитро Разумков з нагоди річниці визволення в'язнів з нацистського концтабору Аушвіц (Освенцим) закликав українців боротися проти будь-якої дискримінації. Про це повідомляє прес-служба Апарату парламенту.

Глава ВР заявив, що не можна забувати історію і не варто сподіватися, що такого більше не станеться.

"Ми не можемо просто сподіватися, що подібне більше ніколи не повториться. Кожен з нас зобов'язаний боротися проти будь-яких проявів дискримінації: расової, етнічної, релігійної та будь-якої іншої. Адже здорове суспільство можна побудувати тільки на принципах незалежності, поваги свобод і прав кожного народу, кожної культури", - зазначив спікер.

Крім того, президент Володимир Зеленський заявив, що подібне потрібно "ніколи не допустити знову".

Ми сповнені почуттями болю та суму за мільйонами жертв Голокосту. Це жахлива трагедія єврейського народу і трагічний урок для всього людства. З глибокою повагою ми вшановуємо пам’ять усіх загиблих. Пам’ятати й ніколи не допустити знову. Це наш обов’язок перед мільйонами невинних жертв. Це наш обов’язок перед майбутніми поколіннями. Опубліковано Володимиром Зеленським Понеділок, 27 січня 2020 р.

"Ми сповнені почуттями болю і туги за мільйонами жертв Голокосту. Це жахлива трагедія єврейського народу і трагічний урок для всього людства. З глибокою повагою ми вшановуємо пам'ять усіх загиблих. Пам'ятати і ніколи не допустити знову. Це наш борг перед мільйонами невинних жертв. Це наш борг перед майбутніми поколіннями", - зазначив глава держави.

Нагадаємо, в понеділок, 27 січня, в усьому світі вшановують пам'ять жертв Голокосту. Генеральна асамблея ООН прийняла 1 листопада 2005 року резолюцію № 60/7, якою проголосила Днем пам'яті жертв Голокосту 27 січня.

Як повідомляло РБК-Україна, прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте вибачився від імені уряду своєї країни за нездатність захистити євреїв під час Другої світової війни.