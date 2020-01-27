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Нідерланди вперше офіційно вибачились за роль країни в Голокості

Новини » Політика     27.01.2020 - 10:29
Нідерланди вперше офіційно вибачились за роль країни в Голокості
Фото: Марк Рютте (з відкритих джерел)

Прем'єр-міністр Нідерландів заявив, що його країна зробила дуже мало для захисту євреїв

Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте вибачився від імені уряду своєї країни за нездатність захистити євреїв під час Другої світової війни. Про це повідомляє ВВС, посилаючись на його заяву на заході в Амстердамі, присвяченому пам'яті жертв Голокосту, напередодні 75-річчя визволення табору смерті Освенцим.

Рютте вважає, що "жодне слово не може описати щось настільки ж величезне і жахливе, як Голокост".

"З огляду на те, що серед нас залишилися останні з тих, хто вижив, я прошу вибачення від імені уряду за дії уряду в той час. Я роблю це, розуміючи, що жодне слово не може описати щось настільки ж величезне і жахливе, як Голокост. В цілому, ми зробили дуже мало. Недостатньо захисту, недостатньо допомоги, недостатньо визнання", - додав він.

Це перше подібне вибачення, висловлене нідерландським прем'єр-міністром. Приблизно 102 000 з 6 мільйонів євреїв, убитих під час Голокосту, прибули з Нідерландів.

Нагадаємо, під час візиту в Ізраїль президент Володимир Зеленський зустрівся з ізраїльським прем'єр-міністром Беньяміном Нетаньяху та звернувся до всіх євреїв з приводу трагедії Голокосту. Глава держави розповів три історії про Голокост і Другу світову війну.

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