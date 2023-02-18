Эти фото в соцсетях выдают, что вы несчастливы в любви
Зачастую за счастливыми фото в социальных сетях скрывается что угодно, только не настоящее счастье в любви. Не зря же говорят, что оно – счастье – любит тишину. А выставленные напоказ чувства могут маскировать настоящие проблемы в паре.
Какие типы фото в социальных сетях могут свидетельствовать, что владелец или владелица страницы действительно не слишком счастливы – узнайте ниже из материала Styler.
Красивые постановочные или студийные фото
Если именно такие "вылизанные" обработанные фото – основной контент страницы, это повод задуматься о проблеме.
Ведь значительное количество профессиональных фотосессий может свидетельствовать, что оба человека в паре или кто-то один пытаются скрыть от окружающих то, что они действительно несчастливы.
Фото с подарками
Особенно любят таким кичиться женщины, выкладывая фотографии с розами, дорогими подарками. Так они демонстрируют всему миру свою значимость для мужчины и стремятся вызвать зависть.
Здесь важно понимать, есть ли фото с любимым человеком или везде одни подарки. Если последнее – это свидетельствует, что финансовая составляющая – основа отношений, а счастья, как известно, это не приносит.
Куча общих фото
Если все фото словно кричат "посмотрите – это моя вторая половинка", то это явная проблема.
Таким поведением партнер пытается как бы получить одобрение от окружающих. Он следит за лайками и комментариями в стиле "какая классная пара", чтобы получить для себя подтверждение, что счастлив
Полное отсутствие снимков с партнером
Если на странице нет ни одной фотографии со второй половинкой, это может быть тревожным знаком того, что они стесняются отношений или не ценят их.
Особенно плохо, когда есть фото с бывшим партнером, но нет ни одного снимка с нынешним. Это уж точно нездорово.
Сплошные "горячие" селфи
Когда человек в отношениях выкладывает достаточно откровенные фото, это не считается нормой.
Скорее всего, такой человек и дальше в "активном поиске", а нынешнего партнера воспринимает как временную гавань.
Фотографии детей
Особенно этим грешат женщины, которые после рождения ребенка выкладывают в соцсети только снимки детей.
Это явным образом указывает на то, что все внимание сосредоточено именно на ребенке, а мужчина отошел на второй план.
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