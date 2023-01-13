Так поступают мудрые женщины, чтобы мужчина был всегда верным

Мудрые женщины точно знают как удержать мужчину и сделать так, чтобы он был верным и преданным. И речь идет здесь не о приворотном зелье, а о простых психологических приемах.

Прекратите упрекать и пилить

Мужчины обычно болезненно переживают неудачи в бизнесе, финансах и работе. Ведь провалы затрагивают их мужское достоинство. Если любимая женщина будет еще упрекать в этот момент, это может стать последней каплей.

Никогда не унижайте

Не говорите вашему мужчине, что вы умнее, лучше его в чем-то, что способны сами все сделать, что он вам не нужен. Если все всегда брать на себя, мужчина просто превратится в домашнего ленивца.

Не депрессируйте

Если ваша пара оказалась в кризисе, женщине стоит обнаружить силу характера и не впадать в крайности. Слезами и уговорами мужчину не удержишь, а вот когда он увидит, какую красавицу и умницу может потерять, то подумает раз сто, прежде чем разорвать отношения.

Уступайте ему

Мужчина чего-то хочет, вы тоже этого хотите, но притворитесь, что великодушно уступаете ему. Такая хитрость точно подкупит мужчину.

Не ревнуйте

Мужчина засмотрелся на другую женщину в вашем присутствии? Посмотрите на нее и отметьте вслух достоинства ее внешности. Этим вы удивите мужчину, доведете уважение к его вкусу и лишите его страха вашей ревности.

Оставляйте загадку

Иногда хочется полностью открыться для своего мужчины. Но что потом? Он будет смотреть на вас как на открытую книгу? Нет, оставьте ему простор для догадок.