Как ведет себя мужчина, если он действительно влюблен

Часто девушки могут сомневаться в истинных чувствах и намерениях своего партнера, задавая себе множество вопросов без ответов. Но все гораздо проще, ведь существуют верные признаки, которые помогут вычислить действительно влюбленного мужчину.

Он хочет проводить время с тобой

Влюбленный мужчина хочет видеть тебя как можно чаще и ради этого он будет делать все возможное. Он будет нестись к тебе через весь город, чтобы пообедать вместе, встречать тебя с работы, даже если ему не по дороге. Все это он будет делать только для того, чтобы побыть рядом с тобой.

Он впускает тебя в свою жизнь

Если он познакомил тебя со своими друзьями, родителями, или собирается это сделать, будь уверена, его чувства действительно искренни.

Он часто прикасается к тебе

Естественной реакцией влюбленного мужчины является желание испытывать физическую близость. Признаком его чувств является желание прикасаться к рукам, губам, волосам. Он будет пытаться сесть к тебе поближе, взять тебя за руку на прогулке и так далее.

Он заботится о тебе

Мужчина, проявляющий заботу в трудные для тебя минуты, вероятно, рассчитывает не только на секс. Очевидным признаком его серьезной привязанности является желание помогать, если ты заболела, если на работе неприятности, если сломалась машина и т. д.

Он не слушает мнение других о тебе

Его друзья и подруги, родственники могут иметь свое мнение о тебе, но он никогда не будет слушать плохое. Для него ты прекрасна, хоть он и знает, что идеальных людей не бывает.

Он делится своими планами с тобой

Если он советуется с тобой по какому-либо вопросу, это могут быть мелочи или важные решения, это говорит не только о его привязанности и любви, но и об уважении.

Он строит планы, связанные с тобой

Если он планирует, как провести вместе праздники, отпуски, выходные, будь уверена, что ты – не просто мимолетное увлечение в его жизни.

Он гордится тобой

Если он с удовольствием рассказывает близким и друзьям о твоих успехах, достижениях, это значит, что ты для него действительно важна.

Он помнит детали и мелочи

Если твой избранник помнит важные для вас даты, обращает внимание на твои вкусы и предпочтения в еде, одежде, отдыхе, значит ты важна для него.

Он делает тебя счастливой

Желание влюбленного мужчины – дарить радость и счастье своей избраннице. Кофе в постель, цветы без повода, приятное сообщение. Если он готов часто совершать какие-то сюрпризы и поступки, которые вызовут у тебя улыбку, будь уверена, он искренне в тебя влюблен!