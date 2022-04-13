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Фото з підвалу під Черніговом, де люди вели на стінах "щоденник життя і смерті"

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Чернігівська область, Середа 13 квітня 2022 17:38
Фото з підвалу під Черніговом, де люди вели на стінах "щоденник життя і смерті" Фото: Один з постраждалих будинків у Чернігові (t.me/dsns_telegram)
Автор: Світлана Мащенко

Чернігівська область, яка героїчно вистояла від натиску російського ворога, зазнала страшних руйнувань, після того як окупанти пішли з області, ми знаходимо страшні шрами на "тілі" українських міст і сіл.

Жахаюча фотографія недавно з'явилася в мережі.

На кадрі - написи, які залишали на дверях та стінах підвалу школи в селі на Чернігівщині.

Там тижнями під час постійних бомбардувань перебували понад 300 осіб.

На стінах вони вели календар і писали імена людей, які загинули під час окупації їхнього населеного пункту.

На стінах - майже 20 прізвищ. А на двері календар за березень, в якому останній напис зроблено 31-го числа. Там написано: "Наші прийшли".

Фото з підвалу під Черніговом, де люди вели на стінах &quot;щоденник життя і смерті&quot;

Фото: Двері в підвалі Чернігівської області

Раніше ми писали, як виглядає Чернігів після численних бомбардувань.

Також повідомлялося, що під Черніговом окупанти влаштовували "сафарі" на людей і тварин.

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