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Фото из подвала под Черниговом, где люди вели на стенах "дневник жизни и смерти"

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Черниговская область, Среда 13 апреля 2022 17:38
Фото из подвала под Черниговом, где люди вели на стенах "дневник жизни и смерти" Фото: Один из пострадавших домов в Чернигове (t.me/dsns_telegram)
Автор: Светлана Мащенко

Черниговская область, которая героически выстояла от натиска российского врага, подверглась страшным разрушениям, После того как оккупанты ушли из области, мы находим страшные шрамы на "теле" украинских городов и сел.

Леденящая фотография недавно появилась в сети.

На кадре - надписи, которые оставляли на двери и стенах подвала школы в селе на Черниговщине.

Там неделями во время постоянных бомбардировок находились более 300 человек.

На стенах они вели календарь и писали имена людей, которы погибли во время оккупации их населенного пункта.

На стенах - почти 20 фамилий. А на двери календарь за март, в котором последняя надпись сделана 31-го числа. Там написано: "Наші прийшли".

Фото из подвала под Черниговом, где люди вели на стенах &quot;дневник жизни и смерти&quot;

Фото: Дверь в подвале Черниговской области

Ранее мы писали, как выглядит Чернигов после многочисленных бомбардировок.

Также сообщалось, что под Черниговом оккупанты устраивали "сафари" на людей и животных.

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