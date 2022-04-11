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Ось так виглядає зараз Чернігів після численних бомбардувань (фото)

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Чернігів, Понеділок 11 квітня 2022 13:26
Ось так виглядає зараз Чернігів після численних бомбардувань (фото) Фото: Як виглядає Чернігів після бомбардувань (GettyImages)
Автор: Людмила Жукова

Після вторгнення російських військ в Україну стародавнє місто Чернігів піддалося до численних бомбардувань. За заявами мера, від рук загарбників загинули 700 осіб.

Репортер Олександр Клименко показав, як зараз виглядає місто.

"Стародавній Чернігів вистояв. Все відродиться ... За словами мера міста Атрошенка, загинули 700 осіб. Чернігів вистояв. І буде відроджуватися, зберігаючи свої святині Київської Русі, які не мають ніякого відношення до мокшанських боліт", - підписав він свої фото.

Ось так виглядає зараз Чернігів після численних бомбардувань (фото)Ось так виглядає зараз Чернігів після численних бомбардувань (фото)Ось так виглядає зараз Чернігів після численних бомбардувань (фото)Ось так виглядає зараз Чернігів після численних бомбардувань (фото)Ось так виглядає зараз Чернігів після численних бомбардувань (фото)Ось так виглядає зараз Чернігів після численних бомбардувань (фото)Ось так виглядає зараз Чернігів після численних бомбардувань (фото)Ось так виглядає зараз Чернігів після численних бомбардувань (фото)Так виглядає Чернігів зараз (фото: Олександр Клименко)

Як ми писали раніше, під Черніговом у церкві знайшли боєприпаси та тіла мирних жителів.

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