Ось так виглядає зараз Чернігів після численних бомбардувань (фото)

Після вторгнення російських військ в Україну стародавнє місто Чернігів піддалося до численних бомбардувань. За заявами мера, від рук загарбників загинули 700 осіб.

Репортер Олександр Клименко показав, як зараз виглядає місто.

Так виглядає Чернігів зараз (фото: Олександр Клименко)

"Стародавній Чернігів вистояв. Все відродиться ... За словами мера міста Атрошенка, загинули 700 осіб. Чернігів вистояв. І буде відроджуватися, зберігаючи свої святині Київської Русі, які не мають ніякого відношення до мокшанських боліт", - підписав він свої фото.

Як ми писали раніше, під Черніговом у церкві знайшли боєприпаси та тіла мирних жителів.

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