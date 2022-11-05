Мы все делали неправильно: как на самом деле нужно готовить пельмени

Фото: Пельмени нужно готовить по такому рецепту (freepik)

Если вы привыкли варить пельмени в подсоленной воде, вы очень многое потеряли. Ведь гениальный способ приготовления превратит простые пельмешки в поистине ресторанное блюдо.

Своим способом поделился Сергей Поканевич, украинский шеф-повар, бренд-шеф нескольких одесских ресторанов.