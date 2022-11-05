Мы все делали неправильно: как на самом деле нужно готовить пельмени
Если вы привыкли варить пельмени в подсоленной воде, вы очень многое потеряли. Ведь гениальный способ приготовления превратит простые пельмешки в поистине ресторанное блюдо.
Своим способом поделился Сергей Поканевич, украинский шеф-повар, бренд-шеф нескольких одесских ресторанов.
Ингредиенты:
- Пельмени замороженные – 500 г
- Лук репчатый (небольшой) – 1 шт.
- Чеснок – 2 зубчика
- Свежая зелень – небольшой пучок
- Растительное масло – 40 мл
- Сливочное масло – 60 г
- Томатная паста – 1 ст. л (или томаты в собственном соку, или свежие помидоры)
- Сметана – 300 г
Пошаговое приготовление
Нарежьте лук мелким кубиком, чеснок – мелкой соломкой, а зелень порубите.
Разогрейте сковороду на средней температуре, добавьте сливочное масло.
Заложите замороженные пельмени прямо на сковороду. Пусть обжарятся 2-3 минуты. Добавьте лук и обжарьте минуту-две. Затем добавьте чеснок, томатную пасту или помидоры. Добавьте сметану.
Хорошо размешайте и поставьте на медленный огонь. Добавьте зелень и протомите на медленном огне еще 5-6 минут.
Приятного вам аппетита!
Ранее кулинар рассказал также, как хранить мясо без холодильника круглый год.
Также читайте, как жарить на сковороде без подсолнечного масла, чтобы было вкусно, экономно и полезно.