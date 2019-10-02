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У Зеленського обговорювали кримінальне переслідування Порошенка, - "ЄС"

Новини » Політика    02.10.2019 - 18:31
У Зеленського обговорювали кримінальне переслідування Порошенка, - "ЄС"
Фото: Петро Порошенко (з відкритих джерел)

За даними "ЄС", у Зеленського дали відповідні доручення правоохоронним органам

В офісі президента Володимира Зеленського за участю глави держави обговорювалося питання кримінального переслідування п’ятого президента України Петра Порошенка. Про це йдеться у заяві "Європейської солідарності" ("ЄС").

Крім того, за даними "ЄС", у Зеленського давалися відповідні доручення генеральному прокуророві Руслану Рябошапці, главі ДБР Роману Трубі та іншим силовим структурам.

"Те, що виток інформації із ГПУ про підготовку підозри стався саме в день гучного політичного скандалу, пов’язаного з підписанням капітулянтської формули, свідчить як про емоційну нестабільність людей, причетних до цього підписання, так і про їхнє бажання негайно помститися тій політичній силі, яка обгрунтовано критикує владу за непродумане підписання цієї формули, за очевидний розвал міжнародної коаліції на підтримку України, за непрофесіоналізм і дилетантство в дипломатії", - йдеться у заяві.

У Порошенка переконані, що між підписанням "формули Путіна" та "атакою" ГПУ на п'ятого президента є очевидний причинно-наслідковий зв’язок.

"Влада, закон за законом концентруючи абсолютний контроль за силовими структурами, демонструє перехід до політичних репресій та придушення будь-якої опозиції до монобільшості, яка прагне стати абсолютно безконтрольною. Зрозуміло, що залякування на адресу Порошенка та "ЄС" не зупинить нашу команду від захисту національних інтересів та від боротьби із спробами замість досягнення миру привести країну до капітуляції перед країною-агресором", - заявили у "ЄС".

Як відомо, раніше з посиланням на анонімні джерела "Інтерфакс" заявив, що Генеральна прокуратура начебто готує підозру Петру Порошенку за статтею про зловживання владою.

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