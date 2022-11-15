Фонд братьев Суркисов начал сотрудничество с Минобороны

Об этом сообщает сайт "Динамо".

Отмечается, что вместе со своими американскими партнерами фонд обеспечил доставку в нашу страну двух грузовиков, заполненных необходимыми вещами для наших военных.

В четверг, 17 ноября, в 8:30 на учебно-тренировочной базе "Динамо" в Вити-Литовской состоится подписание меморандума о сотрудничестве и передаче всего приобретенного представителям министерства.