ua ru
Вт, 15 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Фонд братьев Суркисов начал сотрудничество с Минобороны

Новина українською →
Вторник 15 ноября 2022 21:06
Фонд братьев Суркисов начал сотрудничество с Минобороны Фото: Фонд братьев Суркисов начал сотрудничество с Минобороны (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Илона Свиридова

Фонд братьев Суркисов начал сотрудничество с Министерством обороны Украины.

Об этом сообщает сайт "Динамо".

Отмечается, что вместе со своими американскими партнерами фонд обеспечил доставку в нашу страну двух грузовиков, заполненных необходимыми вещами для наших военных.

В четверг, 17 ноября, в 8:30 на учебно-тренировочной базе "Динамо" в Вити-Литовской состоится подписание меморандума о сотрудничестве и передаче всего приобретенного представителям министерства.

Ранее сообщалось, что "Динамо" и Фонд Суркисов помогают мальчику в борьбе со страшным недугом.

Читайте РБК-Украина в Google News
Суркис