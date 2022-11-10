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"Динамо" и Фонд Суркисов помогают мальчику в борьбе со страшным недугом

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Четверг 10 ноября 2022 14:39
"Динамо" и Фонд Суркисов помогают мальчику в борьбе со страшным недугом Фото: "Динамо" и Фонд Суркисов помогают мальчику в борьбе со страшным недугом (пресс-служба клуба)
Автор: Александр Мороз

К ФК "Динамо" и Фонду братьев Суркисов обратилась семья из Константиновки Донецкой области. В малоимущей семье 8-летнему мальчику поставили страшный диагноз.

Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Учительница ребенка сообщила, что болезнь лишила Михаила возможности свободно передвигаться без ортопедического устройства, и единственным средством связи с внешним миром у него только мамин телефон.

Благотворительный фонд братьев Суркисов заказал и приобрел специальный трехколесный ортопедический велосипед у полтавской сертифицированной компании, являющейся производителем специализированного медицинского оборудования, а также ноутбук с программным обеспечением.

При содействии военной администрации города Константиновка благотворительная помощь была передана и доставлена мальчику.

Ранее мы рассказывали, как внутренне перемещенные лица могут получить бесплатную медицинскую помощь.

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