"Динамо" и Фонд Суркисов помогают мальчику в борьбе со страшным недугом

К ФК "Динамо" и Фонду братьев Суркисов обратилась семья из Константиновки Донецкой области. В малоимущей семье 8-летнему мальчику поставили страшный диагноз.

Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Учительница ребенка сообщила, что болезнь лишила Михаила возможности свободно передвигаться без ортопедического устройства, и единственным средством связи с внешним миром у него только мамин телефон.

Благотворительный фонд братьев Суркисов заказал и приобрел специальный трехколесный ортопедический велосипед у полтавской сертифицированной компании, являющейся производителем специализированного медицинского оборудования, а также ноутбук с программным обеспечением.

При содействии военной администрации города Константиновка благотворительная помощь была передана и доставлена мальчику.