Фонд братів Суркісів почав співпрацю з Міноборони

Про це повідомляє сайт "Динамо".

Зазначається, що разом із своїми американськими партнерами фонд забезпечив доставку до нашої країни двох вантажівок, заповнених необхідними речами для наших військових.

У четвер, 17 листопада, о 8:30 на навчально-тренувальній базі "Динамо" у Віті-Литовській відбудеться підписання меморандуму про співпрацю та передача усього придбаного представникам міністерства.