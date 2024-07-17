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Искусственный интеллект продолжает покорять мир. 5 фильмов о роботах, от которых невозможно оторваться

Среда 17 июля 2024 19:45
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Искусственный интеллект продолжает покорять мир. 5 фильмов о роботах, от которых невозможно оторваться Фильмы об искусственном интеллекте, которые стоит посмотреть (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Любовь Блажко

Искусственный интеллект - тема, которая широко используется в кино и наглядно демонстрирует, каким может быть будущее человечества.

Что посмотреть о роботах, чтобы лучше понять их механизированный мир внутри, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

"Искусственная"

Научно-фантастический психологический триллер, выпущенный в 2022 году, рассказывает о работниках организации, которые находят революционную компьютерную программу с искусственным интеллектом. Она использует цифрового ребенка для того, чтобы охотиться на развратителей детей в интернете.

Программа развивается гораздо быстрее, нежели можно себе представить, и это создает серьезные проблемы между людьми и искусственным интеллектом.

"Персонаж"

Американская фантастическая лента, премьера которой состоялась в августе 2021 года в Украине, знакомит зрителя с парнем по имени Гай. Он работает в большом банке, в который часто заглядывают грабители.

Однажды главный герой узнает, что попал в жестокий мир видеоигр, где главная роль досталась не ему. Однако после разоблачения правды он готов к переменам и начинает собственную борьбу с виртуальной реальностью. Главная цель Гая - не допустить прекращения игры, ведь в таком случае его жизнь закончится.

"Творец"

Фантастический фильм посвящен истории об ученом Джордже Алмере, живущем в 2046 году, и к тому моменту уже успел произойти серьезный прогресс в области технологий. В основном эти изменения случились в развитии искусственного интеллекта.

Работая в секретной лаборатории, исследователь хочет добиться бессмертия для определенных слоев общества. Параллельно с этим он работает над тем, чтобы воскресить свою жену, погибшую несколько лет назад.

"200-летний человек"

Главный герой фильма Эндрю - необычный робот. Он умеет готовить обед и управлять всем остальным хозяйством своих владельцев. Однако совсем скоро Мистер Мартин замечает, что в работе есть место для творческой инициативы, ведь он видит прекрасное, может создать деревянную игрушку из дерева или послушать итальянскую оперу.

Поэтому владелец позволяет своему механизированному другу учиться и постепенно все больше приблизиться к подобию человека.

"Робот Чаппи"

Научно-фантастическая лента вышла на экраны в 2015 году. По сюжету полиция Южной Африки закупает роботов-полицейских, броня которых не пробивается ручным оружием. Параллельно с этим банда похищает разработчика роботов Деона Уилсона и требует, чтобы он сделал для них пульт, который дистанционно поможет отключить роботов.

Когда тот объясняет, что создать такое невозможно, то предлагает им свое последнее творение - поврежденного при перестрелке робота, который ничего не умеет и не знает, но готов учиться новому.

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