"Фоллаут", "Олененок" и "Корона": объявлены номинанты на премию "Эмми"

Американская киноакадемия назвала всех номинантов на премию "Эмми". В этом году особенно отметили сериалы "Олененок", "Сегун", "Фарго" и "Медведь".

Какие актеры и актрисы могут получить "Эмми", а также какие сериалы назвали лучшими, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Номинанты на премию Эмми

Лучший драматический сериал

"Корона"

"Утреннее шоу"

"Позолоченный век"

"Медленные лошади"

"Мистер и миссис Смит"

"Сегун"

"Проблема трех тел"

"Фоллаут".

Лучший комедийный сериал

"Медведь"

"Убийства в одном здании"

"Начальная школа Эбботт"

"Псы в резервации"

"Чем мы заняты в тени"

"Хитрости"

"Умерь свой энтузиазм"

"Палм-Рояль".

Лучший мини-сериал или антология

"Фарго"

"Рипли"

"Настоящий детектив: Ночная страна"

"Уроки химии"

"Олененок".

Лучшая актриса драматического сериала

Дженнифер Энистон - "Утреннее шоу"

Майя Эрскин - "Мистер и миссис Смит"

Анна Саваи - "Сегун"

Кэрри Кун - "Позолоченный век"

Риз Уизерспун - "Утреннее шоу".

Лучший актер драматического сериала

Доминик Уэст - "Корона"

Гарри Олдман - "Медленные лошади

Идрис Эльба - "Перехваченный рейс""

Дональд Гловер - "Мистер и миссис Смит"

Уолтон Хоггинс - "Фоллаут"

Хироюки Санада - "Сегун"

Лучшая актриса в комедийном сериале

Кристен Уиг - "Палм-Рояль"

Айо Эдебири - "Медведь"

Джин Смарт - "Хитрости"

Селена Гомес - "Убийства в одном здании"

Майя Рудольф - "Большие деньги"

Квинта Брансон - "Начальная школа Эббот".

Лучший актер в комедийном сериале

Стив Мартин - "Убийства в одном здании"

Мэтт Берри - "Чем мы заняты в тени"

Ларри Дэвид - "Умерь свой энтузиазм"

Д'Фараон Вун-А-Тай - "Псы из резервации"

Джереми Аллен Уайт - "Медведь".

Лучшая актриса мини-сериала или антологии

Джуно Темпл - "Фарго"

Бри Ларсон - "Уроки химии"

Джоди Фостер - "Настоящий детектив: Ночная страна"

Наоми Уоттс - "Вражда: Капоте против лебедей"

София Вергара - "Гризельда".

Лучший актер мини-сериала или антологии

Ричард Хэдд - "Олененок"

Мэтт Бомер - "Попутчики"

Том Холландер - "Вражда: Капоте против лебедей"

Эндрю Скотт - "Рипли"

Джон Хэмм - "Фарго".

Кроме этого, в номинации на премию за лучшее шоу будут сражаться: "Позднее шоу" со Стивеном Колбертом, "Поздняя ночь" с Сетом Майерсом, шоу Джимми Киммела, "Ежедневное шоу".

Что известно о премии "Эмми"

Ежегодная премия определяет лучшие работы киноиндустрии. Она - аналог "Оскара" для фильмов и "Грэмми" для музыки.

"Эмми" основали в 1949 году. Номинантов на премию определяет Американская киноакадемия, которая состоит из почти 22 тысяч человек.

Финальное голосование этого года, которое определит шорт-лист номинантов, состоится онлайн в августе. А победителей объявят 15 сентября, на церемонии вручения "Эмми".