"Фоллаут", "Олененок" и "Корона": объявлены номинанты на премию "Эмми"
Американская киноакадемия назвала всех номинантов на премию "Эмми". В этом году особенно отметили сериалы "Олененок", "Сегун", "Фарго" и "Медведь".
Какие актеры и актрисы могут получить "Эмми", а также какие сериалы назвали лучшими, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
Номинанты на премию Эмми
Лучший драматический сериал
- "Корона"
- "Утреннее шоу"
- "Позолоченный век"
- "Медленные лошади"
- "Мистер и миссис Смит"
- "Сегун"
- "Проблема трех тел"
- "Фоллаут".
Лучший комедийный сериал
- "Медведь"
- "Убийства в одном здании"
- "Начальная школа Эбботт"
- "Псы в резервации"
- "Чем мы заняты в тени"
- "Хитрости"
- "Умерь свой энтузиазм"
- "Палм-Рояль".
Лучший мини-сериал или антология
- "Фарго"
- "Рипли"
- "Настоящий детектив: Ночная страна"
- "Уроки химии"
- "Олененок".
Лучшая актриса драматического сериала
- Дженнифер Энистон - "Утреннее шоу"
- Майя Эрскин - "Мистер и миссис Смит"
- Анна Саваи - "Сегун"
- Кэрри Кун - "Позолоченный век"
- Риз Уизерспун - "Утреннее шоу".
Лучший актер драматического сериала
-
Доминик Уэст - "Корона"
-
Гарри Олдман - "Медленные лошади
-
Идрис Эльба - "Перехваченный рейс""
-
Дональд Гловер - "Мистер и миссис Смит"
-
Уолтон Хоггинс - "Фоллаут"
-
Хироюки Санада - "Сегун"
Лучшая актриса в комедийном сериале
-
Кристен Уиг - "Палм-Рояль"
-
Айо Эдебири - "Медведь"
-
Джин Смарт - "Хитрости"
-
Селена Гомес - "Убийства в одном здании"
-
Майя Рудольф - "Большие деньги"
-
Квинта Брансон - "Начальная школа Эббот".
Лучший актер в комедийном сериале
-
Стив Мартин - "Убийства в одном здании"
-
Мэтт Берри - "Чем мы заняты в тени"
-
Ларри Дэвид - "Умерь свой энтузиазм"
-
Д'Фараон Вун-А-Тай - "Псы из резервации"
-
Джереми Аллен Уайт - "Медведь".
Лучшая актриса мини-сериала или антологии
- Джуно Темпл - "Фарго"
- Бри Ларсон - "Уроки химии"
- Джоди Фостер - "Настоящий детектив: Ночная страна"
- Наоми Уоттс - "Вражда: Капоте против лебедей"
- София Вергара - "Гризельда".
Лучший актер мини-сериала или антологии
- Ричард Хэдд - "Олененок"
- Мэтт Бомер - "Попутчики"
- Том Холландер - "Вражда: Капоте против лебедей"
- Эндрю Скотт - "Рипли"
- Джон Хэмм - "Фарго".
Кроме этого, в номинации на премию за лучшее шоу будут сражаться: "Позднее шоу" со Стивеном Колбертом, "Поздняя ночь" с Сетом Майерсом, шоу Джимми Киммела, "Ежедневное шоу".
Что известно о премии "Эмми"
Ежегодная премия определяет лучшие работы киноиндустрии. Она - аналог "Оскара" для фильмов и "Грэмми" для музыки.
"Эмми" основали в 1949 году. Номинантов на премию определяет Американская киноакадемия, которая состоит из почти 22 тысяч человек.
Финальное голосование этого года, которое определит шорт-лист номинантов, состоится онлайн в августе. А победителей объявят 15 сентября, на церемонии вручения "Эмми".
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Во время написания материала были использованы источники: сайт "Эмми", Deadline.