"Фолаут", "Оленя" та "Корона": оголошено номінантів на премію "Еммі"
Американська кіноакадемія назвала всіх номінантів на премію "Еммі". Цього року особливо відзначили серіали "Оленя", "Сєгун", "Фарго" та "Ведмідь".
Які актори та актриси можуть отримати "Еммі", а також які серіали назвали найкращими, розповідає РБК-Україна (проект Styler).
Номінанти на премію Еммі
Найкращий драматичний серіал
- "Корона"
- "Ранкове шоу"
- "Позолочене століття"
- "Повільні коні"
- "Містер і місіс Сміт"
- "Сьогун"
- "Проблема трьох тіл"
- "Фолаут".
Найкращий комедійний серіал
- "Ведмідь"
- "Вбивства в одній будівлі"
- "Початкова школа Ебботт"
- "Пси в резервації"
- "Чим ми зайняті в тіні"
- "Хитрощі"
- "Стримуй свій ентузіазм"
- "Палм-Рояль".
Найкращий міні-серіал або антологія
- "Фарго"
- "Ріплі"
- "Справжній детектив: Нічна країна"
- "Уроки хімії"
- "Оленя".
Найкраща актриса драматичного серіалу
- Дженніфер Еністон - "Ранкове шоу"
- Майя Ерскін - "Містер і місіс Сміт"
- Анна Саваї - "Сьогун"
- Кері Кун - "Позолочене століття"
- Різ Візерспун - "Ранкове шоу".
Найкращий актор драматичного серіалу
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Домінік Вест - "Корона"
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Гаррі Олдман - "Повільні коні
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Ідріс Ельба - "Перехоплений рейс"
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Дональд Гловер - "Містер і місіс Сміт"
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Волтон Хоггінс - "Фолаут"
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Хіроюкі Санада - "Сьогун"
Найкраща акторка у комедійному серіалі
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Крістен Віг - "Палм-Рояль"
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Айо Едебірі - "Ведмідь"
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Джин Смарт - "Хитрості"
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Селена Гомес - "Вбивства в одній будівлі"
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Майя Рудольф - "Великі гроші"
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Квінта Брансон - "Початкова школа Ебботт".
Найкращий актор у комедійному серіалі
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Стів Мартін - "Вбивства в одній будівлі"
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Метт Беррі - "Чим ми зайняті в тіні"
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Ларрі Девід - "Стримуй свій ентузіазм"
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Д'Фараон Вун-А-Тай - "Пси з резервації"
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Джеремі Аллен Уайт - "Ведмідь".
Найкраща актриса міні-серіалу чи антології
- Джуно Темпл - "Фарго"
- Брі Ларсон - "Уроки хімії"
- Джоді Фостер - "Справжній детектив: Нічна країна"
- Наомі Уоттс - "Ворожнеча: Капоте проти лебедів"
- Софія Вергара - "Гризельда".
Найкращий актор міні-серіалу чи антології
- Річард Хедд - "Оленя"
- Метт Бомер - "Попутники"
- Том Холландер - "Ворожнеча: Капоте проти лебедів"
- Ендрю Скотт - "Ріплі"
- Джон Хемм - "Фарго".
Крім цього, у номінації на премію за найкраще шоу змагатимуться: "Пізнє шоу" зі Стівеном Колбертом, "Пізня ніч" з Сетом Майєрсом, шоу Джиммі Кіммела, "Щоденне шоу".
Що відомо про премію "Еммі"
Щорічна премія визначає найкращі роботи кіноіндустрії. Вона - аналог "Оскара" для фільмів та "Греммі" для музики.
"Еммі" заснували у 1949 році. Номінантів на премію визначає Американська кіноакадемія, яка складається з майже 22 тисяч осіб.
Цьогорічне фінальне голосування, яке визначить шорт-лист номінантів, відбудеться онлайн у серпні. А переможців оголосять 15 вересня на церемонії вручення "Еммі".
До речі, раніше ми називали найкращі фільми про роботи та ШІ.
Крім цього, нещодавно стало відомо, як у реальному житті виглядають актори, які зіграли тролів у "Десятому королівстві".
Під час написання матеріалу було використано джерела: сайт "Еммі", Deadline.