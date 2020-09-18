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Фокін вперше прокоментував скандальні слова онуки: вживу не бачив

П'ятниця 18 вересня 2020 19:16
Фокін вперше прокоментував скандальні слова онуки: вживу не бачив
Вітольд Фокін з онукою Машею Фокіною (фото: instagram.com/mashafokina)
Автор: Володимир Костирін

Вітольд Фокін прокоментував скандальні заяви своєї онуки співачки Марії Фокіної про те, що рішення про входження до складу української делегації в Тристоронньої контактної групи по Донбасу було прийнято після спілкування артистки з головою Офісу президента Андрієм Єрмаком.

Колишній прем'єр-міністр назвав це "вигадками". Про це Фокін 18 вересня заявив в ефірі "Українського радіо".

"Все це вигадки. Я з Єрмаком познайомився 3 роки тому. Моя онука, досить популярна співачка, має багато друзів", - розповів політик.

Також Фокін згадав, як одного разу Маша приїхала "з високим гарним хлопцем, можливо з ними хтось там був".

"Я не надавав ніякого значення цьому візиту. І тільки три роки потому отримав запрошення з Офісу президента на розмову, як законослухняний громадянин прийшов і побачив там Кравчука, з яким я теж не зустрічався близько 10 років", - сказав він.

Фокін додав, що ще не зустрічався з президентом Володимиром Зеленським.

"На превеликий жаль я із Володимиром Олександровичем не знайомий. Я, як то кажуть, ніколи його в живу не бачив", - сказав Фокін.

Крім того, Фокін наголосив, що вирішив увійти до складу ТКГ після дзвінків від людей з Донбасу.

Раніше ми писали про те, що в мережі згадали курйозне відео, як онука Фокіна розповіла про Леніна з Пізанії.

Нагадаємо, нещодавно глава МЗС відреагував на скандальні заяви Фокіна і наголосив, що кожен має право на помилку.

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