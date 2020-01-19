Флешмоб в пам'ять про загиблих в авіакатастрофі в Ірані: що потрібно зробити

У пам'ять про загиблих в українському літаку в Ірані запустили флешмоб
Катастрофа українського літака в Ірані розбурхала весь світ. Її жертвами стали 176 осіб. Літак компанії МАУ виконував міжнародний рейс PS752 за маршрутом Тегеран - Київ. Президент МАУ Євген Дихне закликає всіх українців приєднатися до флешмобу.
Флешмоб полягає в тому, щоб сьогодні, 19 січня, в 11:00 посигналити у своєму автомобілі в знак солідарності з усією країною, яка готується попрощатися з безневинними українцями.
Дихне впевнений, що українці, які загинули у цій страшній катастрофі, заслуговують особливої привітання. Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.
Скріншот з Facebook
Користувачі мережі також прокоментували пост Євгена.
Скріншоти з Facebook
Церемонія пам'яті загиблих пройде сьогодні в Міжнародному аеропорту "Бориспіль" орієнтовно в 11:30. Попрощатися з українцями можна буде у терміналі B.
Нагадаємо, що літак авіакомпанії МАУ зазнав аварії 8 січня 2020 року. Спочатку передбачалося, що інцидент стався через поломку, але через кілька днів Тегеран визнав, що український літак був збитий. У катастрофі ніхто не вижив. Серед 176 загиблих було 11 громадян України.