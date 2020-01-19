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Флешмоб в память о погибших в авиакатастрофе в Иране: что нужно сделать

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В память о погибших в украинском самолете в Иране запустили флешмоб

Катастрофа украинского самолета в Иране взбудоражила весь мир. Ее жертвами стали 176 человек. Самолет компании МАУ выполнял международный рейс PS752 по маршруту Тегеран - Киев. Президент МАУ Евгений Дыхне призывает всех украинцев присоединится к флешмобу.

Флешмоб заключается в том, чтобы сегодня, 19 января, в 11:00 посигналить в своем автомобиле в знак солидарности со всей страной, которая готовится попрощаться с невинными украинцами.

Дыхне уверен, что погибшие в этой жуткой катастрофе украинцы заслуживают особого приветствия. Об этом она написал на своей странице в Facebook.

Скриншот с Facebook

Пользователи сети также прокомментировали пост Евгения.

  • Страшная трагедия для всех нас ... Плачем и сочувствуем.
  • Искренние соболезнования родным, царство небесное, очень жаль, что за чьи-то ошибки или не совсем ошибки, погибли такой страшной смертью не в чем не повинные люди. Перед каждым полетом мы желали членам экипажа счастливого полета, я их все знала, нет, мы не были друзьями, просто здоровались, они всегда были так счастливы, приветливые, молодые с искренней улыбкой. Надеюсь только на то, что при взрыве они погибли мгновенно, даже не почувствовали страха и боли. Боже дай сил родным пережить это страшное горе...
  • Вечная память ангелам! Держите небо! Слезы невозможно удержать...
  • Полностью разделяю этот страшную боль, искренне сочувствую. Господи, где же ты был, как мог такое допустить!? Сил родным выдержать это. Светлая память...

Скриншоты с Facebook

Церемония памяти погибших пройдет сегодня в Международном аэропорту "Борисполь" ориентировочно в 11:30. Попрощаться с украинцами можно будет в терминале В.

Напомним, что самолет авиакомпании МАУ потерпел крушение 8 января 2020 года. Изначально предполагалось, что инцидент произошел из-за поломки, но чрез несколько дней Тегеран признал, что украинский самолет был сбит. В катастрофе никто не выжил. Среди 176 погибших было 11 граждан Украины.

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