Флешмоб в память о погибших в авиакатастрофе в Иране: что нужно сделать

Катастрофа украинского самолета в Иране взбудоражила весь мир. Ее жертвами стали 176 человек. Самолет компании МАУ выполнял международный рейс PS752 по маршруту Тегеран - Киев. Президент МАУ Евгений Дыхне призывает всех украинцев присоединится к флешмобу.

Флешмоб заключается в том, чтобы сегодня, 19 января, в 11:00 посигналить в своем автомобиле в знак солидарности со всей страной, которая готовится попрощаться с невинными украинцами.

Дыхне уверен, что погибшие в этой жуткой катастрофе украинцы заслуживают особого приветствия. Об этом она написал на своей странице в Facebook.

Скриншот с Facebook

Пользователи сети также прокомментировали пост Евгения.

Страшная трагедия для всех нас ... Плачем и сочувствуем.

Искренние соболезнования родным, царство небесное, очень жаль, что за чьи-то ошибки или не совсем ошибки, погибли такой страшной смертью не в чем не повинные люди. Перед каждым полетом мы желали членам экипажа счастливого полета, я их все знала, нет, мы не были друзьями, просто здоровались, они всегда были так счастливы, приветливые, молодые с искренней улыбкой. Надеюсь только на то, что при взрыве они погибли мгновенно, даже не почувствовали страха и боли. Боже дай сил родным пережить это страшное горе...

Вечная память ангелам! Держите небо! Слезы невозможно удержать...

Полностью разделяю этот страшную боль, искренне сочувствую. Господи, где же ты был, как мог такое допустить!? Сил родным выдержать это. Светлая память...

Скриншоты с Facebook

Церемония памяти погибших пройдет сегодня в Международном аэропорту "Борисполь" ориентировочно в 11:30. Попрощаться с украинцами можно будет в терминале В.

Напомним, что самолет авиакомпании МАУ потерпел крушение 8 января 2020 года. Изначально предполагалось, что инцидент произошел из-за поломки, но чрез несколько дней Тегеран признал, что украинский самолет был сбит. В катастрофе никто не выжил. Среди 176 погибших было 11 граждан Украины.