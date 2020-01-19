Флешмоб в память о погибших в авиакатастрофе в Иране: что нужно сделать

В память о погибших в украинском самолете в Иране запустили флешмоб
Катастрофа украинского самолета в Иране взбудоражила весь мир. Ее жертвами стали 176 человек. Самолет компании МАУ выполнял международный рейс PS752 по маршруту Тегеран - Киев. Президент МАУ Евгений Дыхне призывает всех украинцев присоединится к флешмобу.
Флешмоб заключается в том, чтобы сегодня, 19 января, в 11:00 посигналить в своем автомобиле в знак солидарности со всей страной, которая готовится попрощаться с невинными украинцами.
Дыхне уверен, что погибшие в этой жуткой катастрофе украинцы заслуживают особого приветствия. Об этом она написал на своей странице в Facebook.
Скриншот с Facebook
Пользователи сети также прокомментировали пост Евгения.
Скриншоты с Facebook
Церемония памяти погибших пройдет сегодня в Международном аэропорту "Борисполь" ориентировочно в 11:30. Попрощаться с украинцами можно будет в терминале В.
Напомним, что самолет авиакомпании МАУ потерпел крушение 8 января 2020 года. Изначально предполагалось, что инцидент произошел из-за поломки, но чрез несколько дней Тегеран признал, что украинский самолет был сбит. В катастрофе никто не выжил. Среди 176 погибших было 11 граждан Украины.