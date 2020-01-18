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Іран погодився передати Україні чорні скриньки літака МАУ

Новини » Надзвичайні події     18.01.2020 - 16:11
Іран погодився передати Україні чорні скриньки літака МАУ
Фото: авіакатастрофа в Ірані (alihashem_tv)

Чорні скриньки передадуть Україні до кінця січня

Влада Ірану погодилася передати чорні скриньки літака авіакомпанії МАУ, який було збито іранськими військовими в Тегерані. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За даними іранських державних ЗМІ, глава відділу розслідування інцидентів Організації цивільної авіації Ірану Хасан Резайєфар підтвердив, що чорні скриньки зі збитого українського літака передадуть в Київ.

Зазначається, що бортові самописці літака української авіакомпанії, збитого двома іранськими ракетами, прибудуть в Україну до кінця січня.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо закликав Іран погодитися на передачу бортових самописців українського літака, збитого в Тегерані, до Франції. Трюдо наголошував, що французькі спеціалісти мають необхідне обладнання для отримання інформації з пошкоджених чорних скриньок літака МАУ.

Як відомо, авіакатастрофа українського літака в Ірані сталася 8 січня 2020 року. Літак авіакомпанії МАУ, який виконував рейс Тегеран-Київ, був збитий ракетами іранських військових поблизу столиці Ірану. Через декілька днів після катастрофи Тегеран визнав, що український літак було збито. В результаті трагедії загинули 176 осіб, серед яких 11 громадян України. Тіла загиблих в авіакатастрофі українців доставлять в Україну 19 січня.

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