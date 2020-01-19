Флешмоб в пам'ять про загиблих в авіакатастрофі в Ірані: що потрібно зробити

Катастрофа українського літака в Ірані (фото: колаж РБК-Україна)

У пам'ять про загиблих в українському літаку в Ірані запустили флешмоб

Катастрофа українського літака в Ірані розбурхала весь світ. Її жертвами стали 176 осіб. Літак компанії МАУ виконував міжнародний рейс PS752 за маршрутом Тегеран - Київ. Президент МАУ Євген Дихне закликає всіх українців приєднатися до флешмобу.

Флешмоб полягає в тому, щоб сьогодні, 19 січня, в 11:00 посигналити у своєму автомобілі в знак солідарності з усією країною, яка готується попрощатися з безневинними українцями.

Дихне впевнений, що українці, які загинули у цій страшній катастрофі, заслуговують особливої привітання. Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

Скріншот з Facebook

Користувачі мережі також прокоментували пост Євгена.

Страшна трагедія для всіх нас ... Плачем і співчуваємо.

Щирі співчуття рідним, царство небесне, дуже шкода, що за чиїсь помилки або не зовсім помилки, загинули такою страшною смертю не в чому не винні люди. Перед кожним польотом ми бажали членам екіпажу щасливого польоту, я їх все знала, ні, ми не були друзями, просто віталися, вони завжди були так щасливі, привітні, молоді з щирою посмішкою. Сподіваюся тільки на те, що при вибуху вони загинули миттєво, навіть не відчули страху і болю. Дай Боже сил рідним пережити це страшне горе...

Вічна пам'ять ангелам! Тримайте небо! Сльози неможливо втримати...

Повністю поділяю цей страшний біль, щиро співчуваю. Господи, де ж ти був, як міг таке допустити!? Сил рідним витримати це. Світла пам'ять...

Скріншоти з Facebook

Церемонія пам'яті загиблих пройде сьогодні в Міжнародному аеропорту "Бориспіль" орієнтовно в 11:30. Попрощатися з українцями можна буде у терміналі B.

Нагадаємо, що літак авіакомпанії МАУ зазнав аварії 8 січня 2020 року. Спочатку передбачалося, що інцидент стався через поломку, але через кілька днів Тегеран визнав, що український літак був збитий. У катастрофі ніхто не вижив. Серед 176 загиблих було 11 громадян України.