Названа идеальная температура в комнате для сна ночью

Какая температура воздуха должна быть в спальне для идеального ночного отдыха, рассказали в издании Sante Plus.

Какая идеальная температура для спальни?

Знаете ли вы, что изменения температуры могут повлиять на качество вашего сна. Повышения градусов или даже пика жары может быть достаточно, чтобы полностью разрушить качество вашего сна.

Исследование, проведенное датскими учеными из Копенгагенского университета в период с 2015 по 2017 год, опубликованное в журнале One Earth и сайте Franceinfo, продемонстрировало, что как только температура наружного воздуха достигает 25 градусов, вероятность того, что вы будете спать плохо, увеличивается в 3,5 раза.

Знайте, температура в спальне не должна превышать 19 градусов. По данным Национального института сна и бодрствования Франции, температура спальни или комнаты, в которой вы засыпаете, должна колебаться между 16° и 18°C. Таким образом, это будет способствовать сну, облегчая дыхание, утверждает доктор Ален Мюзе.

Если по какой-то причине вы предпочитаете, чтобы в вашей спальне было очень холодно, когда вы ложитесь спать, вам придется изменить свои привычки.

Проще говоря, слишком низкая или слишком высокая температура будет беспокоить ваше тело, которое пытается использовать энергию для регулирования нашей температуры, что де-факто задерживает фазу сна.

Как вы уже поняли, ваш сон тесно связан с температурой вашей спальни, поэтому сделайте так, чтобы как можно быстрее добраться до объятий Морфея...