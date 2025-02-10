FIЇNKA о Нацотборе и результатах голосования: Я, скромно говоря, удивлена

– Как вам ваше выступление? Вы довольны им на все 100?

– Так как я человек искусства, а мы никогда не бываем довольны чем-то на 100%, всегда нет предела совершенству и ты всегда находишь, что сделать лучше. Я думаю, если бы я победила и мне удалось бы переставить Украину в Базеле, я бы взяла очень много. И отзывов людей, и сделала бы много новых выводов, взяла бы много советов, и для себя всего, и мы бы усовершенствовали номер, все-все-все. Но в целом я довольна. Я сделала тот максимум, который хотела показать.

– Что можете сказать о комментариях от жюри?

– Я очень волновалась из-за того, что скажут жюри. Потому что по каждому участнику были какие-то замечания. Но вот я стою на сцене, и когда Сергей Танчинец говорит, что было круто, что это "Руслана 2.0", и дай Бог, чтобы я привезла такую же победу, как Руслана... То есть я это восприняла как победный комментарий, как хороший отзыв, потому что мы знаем, что Руслана победила. Для меня это был очень высокой степени комплимент.

Катя Павленко сказала, что удивлена в хорошем смысле, что очень классная энергия, что очень удивила вживую, и что Гуцулия рулит, это именно то, что я всегда везде говорю. Словом, я выдохнула с облегчением, с радостью, и эти комментарии очень меня вдохновили. И вот когда уже в конце от жюри было 6 баллов - честно, я была очень удивлена. Согласна с мнением, которое у себя Jerry Heil у себя в Telegram-канале написала: "6 баллов для FIЇNKA после таких классных отзывов - это было очень странно".

И очень много людей мне написали, что после этих комментариев они были уверены, что это победа. Поэтому да. Поэтому я, скромно говоря, удивлена.

FIЇNKA отреагировала на победу Ziferblat (фото предоставлено певицей)

– По вашему мнению, у Ziferblat есть на победу?

– "Евровидение" - это такой непредсказуемый конкурс, что в том, наверное, и вся прелесть этого "Евровидения". Ты никогда не будешь знать, победный это трек или непобедный. Ребята очень музыкальные, у них очень особый музыкальный вкус, особый подход к музыке. И они на сцене запоминаются. Они такие... Не такие, как все, я бы сказала.

Поэтому, я думаю, что при правильном подходе, а это будет, это будет интересная постановка однозначно. Они тоже для себя делают выводы после Нацотбора. Поэтому все может быть. Я желаю только победы. Я желаю Украине только победы, всеми руками и ногами я за ребят, все будет хорошо.

– В комментариях уже "пожар", ведь фаны пророчили победу именно вам. Вы согласны с их возмущением?

– Конечно, я хотела победы, мы делали все для этого. И действительно я удивляюсь. Мне эти все цифры как-то в моей голове не совпадают. Потому что я смотрю просмотры на всех музыкальных платформах, в TikTok, на YouTube, во всех соцсетях - и любое мое интервью или любые мои комментарии набирают больше просмотров, чем другие.

То есть, соответственно, люди знали больше обо мне, слышали больше обо мне, очень много в ленте, в Stories, поддерживали звезды, блогеры. Даже я не просила, если что! Очень много этого всего. И у меня очень большая фан-база, вы это могли наблюдать, когда я прошла в десятку на этот отбор. Поэтому я сейчас удивляюсь всему, скажем так. Удивляюсь что баллам жюри, что тому результату, как проголосовали люди.

Но вот как сделаем вывод: чья песня в результате будет самой напеваемой, самой популярной. Это всегда показатель.



FIЇNKA призналась, пойдет ли на следующий Нацотбор (фото предоставлено певицей)

– Увидим вас на следующих Нацотборах?

– Знаете, я после первого Нацотбора сказала, что уже больше не поеду. Но большая разница. Я сейчас с очень твердыми, четкими убеждениями, с каким-то таким внутренним спокойствием шла на этот Нацотбор. А эти все баллы, это все, что произошло, оно меня никак не выбило из колеи, никак не разочаровало в людях, а это самое главное.

Я вижу бешеную поддержку. За меня порвут, вы даже не представляете, что у меня делается в Direct и что мне пишут. И это то, что больше всего может себе желать артист, это любовь людей. И хоть у меня нет никаких званий, нет ничего, но чувствую себя максимально народной, это самое приятное. Если мне будет что сказать снова, как в этом году, если я буду видеть, что мне нужно это сказать, если буду видеть, что наша страна нуждается в каких-то важных месседжах - тогда, возможно, попробую еще раз. Но пока у меня такого желания нет совсем.