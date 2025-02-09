Абие о Нацотборе: С оценкой судей я не согласна, были участники, которые технически справлялись хуже

Певица Абие, которая впервые участвовала в Нацотборе на Евровидение, получила от жюри конкурса 2 балла. Наталья Шевченко (настоящее имя артистки) выступала с песней "Дом", а победу одержала группа Ziferblat с треком "Bird of Pray".

В эксклюзивном интервью РБК-Украина Абие призналась, что не согласна с оценкой жюри, а также рассказала, что думает о победе Ziferblat и чем была недовольна в собственном выступлении.

– Поделитесь впечатлениями от вашего выступления, вы им довольны?

– Мои впечатления от моего выступления очень приятные. Я сегодня пересмотрела его еще раз и очень хочу поблагодарить всю команду, которая работала над моим выступлением. Это создание визитки, создание номера, концепции, разработки, графики, хореографии. Это огромный труд и душа кучи людей, которые объединились воедино для того, чтобы создать и воплотить мой месседж в жизнь.

Я почувствовала всю эту синергию, кайфанула от своего выступления. Были некоторые недостатки по звуку, они были и на репетиции, и на саунд-чеке, и в записи. Я не могу сказать, что мой вокал был идеальным. Конечно, там были нюансы. Но, объективно, то, что я могла сделать, я знаю, я выложилась на 100%. Я удивила сама себя, я кайфанула от себя. Я полностью передала весь тот месседж, который закладывала в песню.

– А как вам оценки от жюри и зрителей?

– По моим оценкам, я реализовалась на все 100%. Я сделала все, что должна была сделать, выполнила ту сверхзадачу, которую я себе сама ставила. Относительно оценки судей - я согласна с тем, что вокал не был идеальным, это не 10 баллов. Но объективно - это не 2 балла точно. Просто были участники, которые технически справлялись хуже меня, или хотя бы были на уровне со мной, и они получили значительно более высокие баллы, чем я.

И ставить 2 балла, как по мне, это несправедливо. Поэтому с оценкой судей я не согласна. Согласна с тем, что были некоторые нюансы. Но не оцениваю свое пение на 2 балла.

– Согласны ли вы с победой Ziferblat?

– В целом я очень рада за Ziferblat. За то время мы стали друзьями. Не только с ними, но и с другими участниками, это KHAYAT, это Future Culture. Очень классные люди, очень классные музыканты, мы по-настоящему сдружились.

И я радуюсь тому, что Ziferblat наконец-то завоевали победу. Они очень этого хотели и они очень достойны этого. Поэтому я всеми руками и всей душой с ними. Дальше будет.

– Вы пойдете на следующий Нацотбор?

– Надеюсь, мне даст Вселенная хороших мыслей для того, чтобы написать еще одну крутую конкурсную песню. И надеюсь однажды выиграть Нацотбор и иметь честь представить свою страну на Евровидении в какой-то из стран Европы.