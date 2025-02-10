FIЇNKA про Нацвідбір і результати голосування: Я, скромно кажучи, здивована

Співачка FIЇNKA (Ірина Вихованець) вже вдруге брала участь у Нацвідборі, де цього року перемогли Ziferblat. Вона стала десятою фіналісткою та потрапила в шортлист саме за результатами голосування глядачів, а тому багато хто пророкував перемогу саме їй.
В ексклюзивному інтерв'ю РБК-Україна FIЇNKA прямо сказала, що думає про бали від журі, переможців Нацвідбору та реакцію на увесь конкурс в цілому.
– Як вам ваш виступ? Ви задоволені ним на всі 100?
– Через те, що я митець, а ми ніколи не буваємо задоволені чимось на 100%, завжди нема меж досконалості і ти завжди знаходиш, що зробити краще. Я думаю, якби я перемогла і мені вдалося б переставити Україну в Базелі, я би взяла дуже багато . І відгуків людей, і зробила б багато нових висновків, взяла б багато порад, і для себе всього, і ми б вдосконалили номер, все-все-все. Але загалом я задоволена. Я зробила той максимум, який хотіла показати.
– Що можете сказати про коментарі від журі?
– Я дуже хвилювалася через те, що скажуть журі. Бо по кожному учаснику були якісь зауваження. Але от я стою на сцені, і коли Сергій Танчинець каже, що було круто, що це "Руслана 2.0", і дай Боже, щоб я привезла таку ж перемогу, як Руслана... Тобто я це сприйняла як переможний коментар, як хороший відгук, тому що ми знаємо, що Руслана перемогла. Для мене це був дуже високої міри комплімент.
Катя Павленко сказала, що здивована в хорошому значенні, що дуже класна енергія, що дуже здивувала наживо, і що Гуцулія рулить, це саме те, що я завжди всюди говорю. Словом, я видихнула з полегшенням, з радістю, і ці коментарі дуже мене надихнули. І от коли вже в кінці від журі було 6 балів - чесно, я була дуже здивована. Погоджуюся з думкою, яку в себе Jerry Heil в себе в Telegram-каналі написала: "6 балів для FIЇNKA після таких класних відгуків - це було дуже дивно".
І дуже багато людей мені написали, що після цих коментарів вони були впевнені, що це перемога. Тому так. Тому я, скромно кажучи, здивована.
– На вашу думку, Ziferblat має шанси на перемогу?
– "Євробачення" - це такий непередбачуваний конкурс, що в тому, напевно, і вся краса того "Євробачення". Ти ніколи не будеш знати, чи переможний це трек, чи непереможний. Хлопці дуже музичні, в них дуже особливий музичний смак, особливий підхід до музики. І вони на сцені запам'ятовуються. Вони такі... Не такі як всі, я б сказала.
Тому, я думаю, що при правильному підході, а це буде, це буде цікава постановка однозначно. Вони також для себе роблять висновки після Нацвідбору. Тому все може бути. Я бажаю тільки перемоги. Я бажаю Україні тільки перемоги, всіма руками й ногами я за хлопців, все буде добре.
– В коментарях вже "пожежа", адже фани пророкували перемогу саме вам. Ви згодні з їхнім обуренням?
– Звісно, що я хотіла перемоги, ми робили все для цього. І дійсно я дивуюсь. Мені оці всі цифри якось в моїй голові не збігаються. Тому що я дивлюся перегляди на усіх музичних платформах, в TikTok, на YouTube, в усіх соцмережах - і будь-яке моє інтерв'ю чи будь-які мої коментарі набирають найбільше переглядів, аніж інші.
Тобто, відповідно, люди знали більше про мене, чули більше про мене, дуже багато в стрічці, в Stories, підтримували зірки, блогери. Навіть я не просила, якщо що! Дуже багато цього всього. І в мене дуже велика фан-база, ви це могли спостерігати, коли я пройшла в десятку на цей відбір. Тому я зараз дивуюся всьому, скажімо так. Дивуюся що балам журі, що тому результату, як проголосували люди.
Але ось як зробимо висновок: чия пісня в результаті буде найбільш наспіваною, найбільш популярною. Це завжди показник.
FIЇNKA зізналася, чи піде на наступний Нацвідбір (фото надане співачкою)
– Побачимо вас на наступних Нацвідборах?
– Знаєте, я після першого Нацвідбору сказала, що вже більше не поїду. Але велика різниця. Я зараз з дуже твердими, чіткими переконаннями, з якимись такими внутрішнім спокоєм йшла на цей Нацвідбір. А ці всі бали, це все, що відбулося, воно мене ніяк не вибило з колії, ніяк не розчарувало в людях, а це найголовніше.
Я бачу шалену підтримку. За мене порвуть, ви навіть не уявляєте, що в мене робиться в Direct і що мені пишуть. І це те, що найбільше може собі бажати артист, це любов людей. І хоч не маю я ніяких звань, не маю нічого, але відчуваю себе максимально народною, це найприємніше. Якщо мені буде що сказати знову, як цього року, якщо я буду бачити, що мені потрібно це сказати, якщо буду бачити, що наша країна потребує якихось важливих меседжів - тоді, можливо, спробую ще раз. Але наразі я такого бажання не маю зовсім.
До слова, читайте інтерв'ю Абіє про враження від Євробачення, реакцію на бали журі та перемогу Ziferblat.
Окрім цього, раніше Ziferblat вперше сказали, навіщо їдуть на "Євробачення".