Финалисты Нацотбора жестко прошлись по Дорну, который молчит о войне в Украине

Участники группы MOLODI, которая попала в "десятку" финалистов Нацотбора на Евровидение-2025, высказали свое мнение про скандального певца Ивана Дорна.

Об этом они рассказали в интервью РБК-Украина.

Отметим, что вокалист группы Кирилл еще до полномасштабного вторжения РФ в Украину делал кавер на трек Ивана Дорна. Сейчас же MOLODI высказали свою принципиальную позицию относительно артиста, который живет за границей и молчит о войне, которую развязала Россия.

"С началом вторжения Дорн сделал свой выбор - он решил не быть в контексте войны. У меня нет к нему особого отношения, но я точно знаю, что лояльность украинской аудитории ему уже не вернуть. Быть в стороне в такое время - это неправильная позиция", - подчеркнул Кирилл.

В то же время второй участник группы Ваня был не настолько категоричен.

"Насколько нам известно, Дорн поддерживает Украину, но все равно выбрал позицию, которая не способствует развитию украинской культуры. Это, безусловно, большой минус, ведь он талантливый человек и замечательный музыкант", - отметил он.

Также он подчеркнул, что даже живя за границей, важно транслировать и популяризовать все украинское.

"Сейчас он, возможно, выбрал другой путь - жить в Европе и действовать по своему усмотрению. Но мы убеждены, что сегодня как никогда важно поддерживать украинский язык, культуру и идентичность, и каждый артист, особенно известный, несет за это ответственность", - сказал участник MOLODI.



Группа MOLODI (фото: instagram.com/molodi.official)

Где живет Иван Дорн во время полномасштабной войны

Иван Дорн вместе с супругой Анастасией и двумя детьми - дочерью Василисой и сыном Иваном - живет в Париже. Певец арендует квартиру в столице Франции, поскольку приобрести собственное жилье ему пока не удалось - он вложил свои сбережения в Украину.



Иван Дорн (фото: instagram.com/dorn_ivan)

Что известно о гражданской позиции Ивана Дорна

Иван Дорн после событий 2014 года продолжил выступать и строить карьеру в РФ. Аннексию Крыма и начало российско-украинской войны на Донбассе он сравнивал со "ссорой между старшим и младшим братьями", выражая надежду, что "скоро все помирятся".

В 2017-м в интервью Юрию Дудю Дорн называл украинцев и россиян "братьями", которых связывают исключительно дружеские отношения.

После полномасштабного вторжения Дорн выступил против военной агрессии РФ, однако не отказался от русского языка и исполнения русскоязычных песен. Он также попал в список артистов, которым запретили гастролировать по России.

За последние годы Иван выпустил несколько песен на украинском языке, но его репутация снова пострадала, когда стало известно, что в новогоднюю ночь 2024 года он выступал на Бали для российской аудитории.

В августе 2024 года он заявил, что готов выступать для россиян, которые "нейтрально" относятся к войне.

Артист периодически выходит на связь со своими подписчиками с неоднозначными заявлениями, которые часто сопровождаются нецензурной лексикой. Одно из них он сделал в октябре 2024 года в честь своего дня рождения.

Также Иван Дорн объяснил, почему не вернется в Украину.



Иван Дорн (фото: instagram.com/dorn_ivan)