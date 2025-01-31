MOLODI ответили известному продюсеру, который раскритиковал их песню на Евровидение-2025

Группа MOLODI, которую создали вокалист Кирилл и барабанщик и бэк-вокалист Ваня в этом году впервые участвует в Нацотборе на Евровидение-2025 с песней My sea. Недавно их трек раскритиковал известный продюсер и режиссер Олег Боднарчук.

Как участники группы MOLODI реагируют на критику и, в частности, на слова известного продюсера, они рассказали в интервью РБК-Украина.

Отметим, что Олег Боднарчук в своем Telegram-канале описал конкурсный трек My sea так: "MOLODI - "my sea" - на первый взгляд симпатично, мелодично, профессионально и фирменно, похоже на мелодию фита Кристины Соловий & Kalush "Таксі", немного не додумано с точки зрения развития в кульминации, ребятам срочно нужно к стилистам".

Что ответили MOLODI Олегу Боднарчуку

Артисты ответили, что они принимают советы, однако не согласны с такой критикой.

"Мы очень тщательно прорабатывали динамику и эмоциональную части нашего трека, и чувствуем, что с кульминацией все отлично. Но, как известно, всем не угодишь. Мы уважаем мнение господина Олега, но согласиться с ним не можем", - подчеркнул Кирилл.

Также молодые люди отметили, что согласны поработать со стилистом.

"Мы регулярно сотрудничаем с разными стилистами. Но если у господина Олега есть конкретные предложения или стилист, которому он доверяет, мы с удовольствием рассмотрим рекомендации и выслушаем советы профильного специалиста", - подчеркнули участники коллектива.



Группа MOLODI (фото: instagram.com/molodi.official)

Как MOLODI относятся к критике

"Для нас критика - это всегда возможность для развития. Но важно, чтобы она была обоснованной. Мы всегда анализируем то, что нам говорят, проверяем, есть ли в этом правда, и используем это, чтобы становиться лучше", - подчеркнули участники Нацотбора.

Музыканты отметили, что критику от коллег они тоже воспринимают.

"Что касается критики от коллег, то это особенно ценно. Музыканты, как правило, имеют большой опыт. Но самые большие критики - мы сами. Кажется, что именно благодаря самокритике мы достигли того, кем являемся сейчас. Мы постоянно задаем себе вопрос: "А можем ли мы лучше?" - отметили MOLODI.

О чем песня My sea

Песня My sea рассказывает о том, что дом - это не просто место, а ощущение. Ощущение, которое дает силы двигаться вперед, преодолевать трудности и не терять себя даже в самые сложные моменты.

"Мы - ребята из Мариуполя, и в эту песню вложили все свои эмоции, связанные с потерей родного города. Это наша личная история, которая, к сожалению, стала общей для миллионов украинцев - как тех, кто был вынужден покинуть свои дома в Украине, так и тех, кто оказался за границей", - рассказали музыканты.

Также MOLODI заложили в эту песню еще одну важную идею: "наш дом - это наше море, и оно всегда будет внутри нас. Его невозможно забрать, что бы ни случилось. И пока мы его помним, оно живет вместе с нами".