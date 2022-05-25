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Фінал весни: у Чорнобильському заповіднику показали неймовірні фото природи

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Чорнобиль, Середа 25 травня 2022 14:55
Фінал весни: у Чорнобильському заповіднику показали неймовірні фото природи У Чорнобилі показали свіжі фото (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Після окупації Чорнобиля російськими військовими природа незважаючи ні на що продовжує радувати око.

Так, у Чорнобильському заповіднику показали свіжі фото природи під час весни. Знімки опубліковані на Facebook.

"Фінал весни в заповіднику", - підписали серію знімків.

Фотографії зробив Денис Вишневський.

Фінал весни: у Чорнобильському заповіднику показали неймовірні фото природиФінал весни: у Чорнобильському заповіднику показали неймовірні фото природиФінал весни: у Чорнобильському заповіднику показали неймовірні фото природиФінал весни: у Чорнобильському заповіднику показали неймовірні фото природиУ Чорнобильському заповіднику весна добігає кінця (фото: facebook.com/zapovidnyk2018)

Нагадаємо, що поки тривала російська окупація зони відчуження, в Чорнобилі відбувалися пожежі.

Рятувальники з десяток разів виїжджали на гасіння вогню навколо Чорнобилоні працювали під прицілами російських військових.

Працівники ДСНС були голодними, але продовжували свою місію з порятунку лісів.

Як ми раніше писали, у Чорнобилі показали перші фото красенів-тварин після окупації.

Нагадаємо, що у Бучі знайшли вкрадену окупантами з ЧАЕС колбу з радіоактивною речовиною.

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Чорнобиль
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