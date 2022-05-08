У Бучі знайшли вкрадену окупантами з ЧАЕС колбу з радіоактивною речовиною, - Енергоатом

Житель Бучі виявив одну з викрадених колб з радіоактивною речовиною, яка була винесена з Чорнобильської атомної електростанції під час окупації її російськими військами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Енергоатому".

"Речовину вилучили та передали підприємству з утилізації небезпечних відходів", - додали в "Енергоатомі".

Як з'ясувалося пізніше, радіаційний фон колби, в якій знаходилася ртуть, значно перевищує норму.

"Бучанин виявив дивну знахідку у власному будинку після гостювання в ньому окупантів, та викликав саперів", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що експерти МАГАТЕ зафіксували пошкодження споруд на Чорнобильській АЕС.

Також ми писали, що окупанти вкрали контейнери для ремонту обладнання на ЧАЕС. Крім того, рашисти в Чорнобилі розграбували і знищили новітню лабораторію вартістю 6 млн євро.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.