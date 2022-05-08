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У Бучі знайшли вкрадену окупантами з ЧАЕС колбу з радіоактивною речовиною, - Енергоатом

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Буча, Неділя 08 травня 2022 01:59
У Бучі знайшли вкрадену окупантами з ЧАЕС колбу з радіоактивною речовиною, - Енергоатом Фото: колба з радіоактивною ртуттю з ЧАЕС, вкрадена окупантами, знайдена в Бучі (t.me/energoatom_ua)
Автор: Володимир Костирін

Житель Бучі виявив одну з викрадених колб з радіоактивною речовиною, яка була винесена з Чорнобильської атомної електростанції під час окупації її російськими військами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Енергоатому".

"Бучанин виявив дивну знахідку у власному будинку після гостювання в ньому окупантів, та викликав саперів", - йдеться в повідомленні.

Як з'ясувалося пізніше, радіаційний фон колби, в якій знаходилася ртуть, значно перевищує норму.

"Речовину вилучили та передали підприємству з утилізації небезпечних відходів", - додали в "Енергоатомі".

Раніше повідомлялося, що експерти МАГАТЕ зафіксували пошкодження споруд на Чорнобильській АЕС.

Також ми писали, що окупанти вкрали контейнери для ремонту обладнання на ЧАЕС. Крім того, рашисти в Чорнобилі розграбували і знищили новітню лабораторію вартістю 6 млн євро.

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Энергоатом Буча ЧАЕС Війна Росії проти України
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