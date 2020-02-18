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Фінал Нацвідбору Євробачення: коли й де дивитися, порядок виступу артистів

STYLERЖиття    18.02.2020 - 10:35
Фінал Нацвідбору Євробачення: коли й де дивитися, порядок виступу артистів
Фінал Нацвідбору Євробачення відбудеться 22 лютого (Колаж РБК-Україна)

Один з шести учасників удостоїтися честі представляти Україну в Нідерландах

Нацвідбір на Євробачення 2020 підходить до свого кінця. Фінал національного відбору учасників відбудеться вже в цю суботу, 22 лютого. На ньому виступлять шість артистів, які вже пройшли у півфіналі. Боротися за право представляти нашу країну в Нідерландах будуть такі артисти:KHAYAT, TVORCHI, David Axelrod, KRUTЬ, JERRY HEIL, Go-A.

Виступати вони будуть в такому порядку:

  • KRUTЬ
  • JERRY HEIL
  • Go-A
  • David Axelrod
  • KHAYAT
  • TVORCHI

Головними суддями учасників будуть Андрій Данилко, Тіна Кароль і продюсер радіохолдингу №1 в Україні "ТАВР Медіа", генеральний директор "Хіт FM" – Віталій Дроздов. Провідним фіналу Нацвідбору буде шоумен Сергій Притула.

Фінал Нацвідбору Євробачення: коли й де дивитися, порядок виступу артистів

Де дивитися фінал національного відбору:

Дивитися фінал нацвідбору на Євробачення 2020 можна буде у прямому ефірі на телеканалах СТБ і UA: Перший, а також на YouTube.

Не пропустіть - трансляція розпочнеться у суботу, 22 лютого о 19:00.

Нагадаємо, що Євробачення 2020 стартує у травні в місті Роттердам. Перший і другий півфінали відбудуться 12 і 14 травня, в той час як гранд-фінал, у ході якого визначиться переможець, який відбудеться 16 травня.

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