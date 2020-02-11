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Данилко заступився за російську мов на Нацвідборі Євробачення

STYLERПерсони    11.02.2020 - 11:01
Данилко заступився за російську мов на Нацвідборі Євробачення
Андрій Данилко прокоментував Нацвідбір "Євробачення" (Колаж РБК-Україна)

Андрій Данилко прокоментував російськомовні пісні на Національному відборі

Національний відбір на Євробачення 2020 продовжиться вже 15 лютого, в неділю. Після першої частини відбору учасників в мережі розгорілися суперечки щодо доречності російської мови на музичному конкурсі. Відреагував на цей факт і відомий український артист Андрій Данилко, який виступає в образі Вєрки Сердючки. Виконавець вважає, що не має ніякого значення, якою мовою співають і говорять конкурсанти.

"Це маячня людей, налаштованих не на творення, а на руйнування. Я не хочу навіть обговорювати", - розповів Андрій Данилко "Обозревателю".

Данилко вважає, що варто зосереджуватися лише на музиці, а не шукати якісь проблеми в учасників.

"Національний відбір – це єдина площадка в Україні, на якій можна показати нові колективи, нових людей. Це їхні перші кроки. Це круто! Але ні, треба все це обіср*ть, шукати якісь проблеми, шукати, які у кого аналізи, - сказав Андрій.

Зазначимо, що українська письменниця Лариса Ніцой дотримується зовсім іншої думки на відміну від Данилко. Вона називає "козлами" всіх тих, хто на конкурсі не те, що співає, але і розмовляє російською мовою. За словами Ніцой, українська нація повинна звучати українською мовою.

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Новини України Андрій Данилко
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