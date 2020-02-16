Нацвідбір на Євробачення 2020 обростає скандалами: що сталося

Євробачення 2020 (фото: колаж РБК-Україна)

На Нацвідборі на Євробачення 2020 сталося декілька гучних скандалів

Євробачення 2020 пройде в середині травня цього року. В даний час вирішується, хто буде представляти Україну на пісенному конкурсі. При цьому після другого півфіналу Національного відбору на Євробачення 2020 сталося кілька гучних скандалів.

У минулому році на Нацвідборі на Євробачення було кілька гучних скандалів, у тому числі і з переможницею Maruv. У цьому році організатори заздалегідь встановили вимоги до артистыв, тому очікувалося, що цього разу обійдеться без скандалів. Але цього не сталося.

На першому півфіналі дійсно все пройшло спокійно, але на другому півфіналі була замішана у скандалі представниця журі конкурсу – співачка Тіна Кароль, і співак Володимир Ткаченко, який виступає під псевдонімом David Axelrod.

У другому півфіналі Нацвідбору було троє артистів (Еліна Іващенко, KHAYAT, David Axelrod), які були підопічними Тіни Кароль на проекті Голос країни.

На початку ефіру ведучий Нацвідбору Сергій Притула запитав співачку, як вона буде оцінювати своїх колишніх підопічних. Тіна Кароль запевнила, що буде оцінювати їх, як і всіх інших.

Але вийшло не зовсім так, MOONZOO feat. F. M. F. Sure і TVORCHI, отримали від Данилко і Віталія Дроздова максимальні оцінки (7 і 8 балів), а від Кароль отримали 2 і 5 балів. При цьому з колишніми підопічними вийшло навпаки. Виступ Еліни Іващенко Данилко і Дроздов оцінили в 3 і 4 бали, а Тіна Кароль - в 7 балів. При цьому 6 та 8, відповідно, отримали David Axelrod і KHAYAT.

При цьому Кароль заявила, що нікому не підсужувала, і так просто вийшло, що артисти, які раніше працювали з нею, виступили краще за інших.

Відео: YouTube

Що ж зі скандалом з David Axelrod, то співак вперше під таким ім'ям виступив на шоу Голос країни у минулому році. Тоді співак Володимир Ткаченко сказав, що взяв прізвище діда.

Пізніше з'ясувалося, що це не просто сценічне ім'я. Ткаченко змінив прізвище на Аксельрод в паспорті та інших документах. За день до другого півфіналу Нацвідбору колишня піар-директор співака Анжеліка Буркіна розповіла про те, що зміна прізвища – це не спроста. Вона також назвала артиста брехуном і аферистом.

На своїй сторінці в Facebook Буркіна написала, що на розкрутку Ткаченко було вкладено понад 10 тисяч доларів. При цьому дані гроші були взяті в борг. Ткаченко повинен був повернути все після участі в шоу "Х-фактор".

За словами Буркиної, після проекту Ткаченко зблизився з продюсером Оленою Мозговою, на якій потім і одружився. При цьому з Буркиною відносини ставали все гірше. Артист раптово змінив ім'я та номери телефонів, а борги залишилися несплаченими.

David Axelrod заявив, що Буркіна просто хоче хайпанути. Олена Мозгова на своїй сторінці в Facebook заявила, що радиться з юристами на рахунок звинувачень її чоловіка.