"Re: Yaremchuk". Слушайте все хиты Назария Яремчука в современном звучании

Dantes - "Стожари"

"Это любимая песня моей мамы. Так что когда Мария обратилась ко мне с предложением спеть эту песню, я, конечно, сразу сказал "да". Потому что это легендарная песня не менее легендарной фигуры", - рассказал Дантес.

"Назарий Яремчук - это человек-этнокод нашей нации, поэтому я считаю, что его треки, в том числе и те, которые перепел я, должны быть услышаны и остаться в памяти каждого украинца", - добавил он.

ADAM - "Гай, зелений гай"

Певец рассказал, что он очень ценит возможность совершить кавер на этот трек. Он знает "Гай, зелений гай" еще из детства.

"Мои папа и мама всегда пели ее, когда я был маленьким. Эта песня очень мелодичная и красивая!" - поделился Adam.

IVAN NAVI - "Квітка-Розмарія"

"Для меня было интересно сделать кавер на песню, которая, возможно, не была у всех на устах, как десятки хорошо известных хитов этого легендарного артиста, но которая лично для меня звучит той эпохой внутренней свободы, молодости и музыкального бунтарства в тяжелых условиях для всей украинской культуры", - прокомментировал премьеру артист.



O.Torvald - "Водограй"

"Когда нам предложили принять участие в этом проекте, мы сразу согласились. Ведь ценим то, что делают современные украинские звезды для современной украинской культуры. И нам всегда нравился "Водограй" и то, как эту песню пел Назарий Яремчук", - рассказали музыканты.

"Поэтому мы сразу приступили к делу и сделали свою интерпретацию трека, так как мы ее чувствуем. Яремчук остается в наших сердцах навсегда", - резюмировали они.

Balsam - "Сонце в твоїх очах"

"Я горжусь своим выдающимся земляком и увлекаюсь им, как художником. Так что когда Мария Яремчук предложила сделать кавер на его песню "Сонце в твоїх очах", я с радостью ворвался в этот проект", - признался артист.

KAZKA - "Коли заснули сині гори"

"Нет единого фактора, из-за которого украинская культура стала известна во всем мире. Однако такие художники как Назарий Яремчук сделали ее понятной каждому, несмотря на языковой барьер", - рассказали участники группы.

Jamala - "Усміхнися мені"

"Вы только послушайте: "Усміхнися мені незрадливо отак волошково", "І на крилах надій нас до себе здійме висота". Я в восторге от лирики, от музыки, потому и выбрала эту песню. Надеюсь очень, что и фаны именно этой песни оценят мою версию и хочется, чтобы люди, не знающие кто такой Назарий Яремчук, услышали", - высказалась об этом кавере певица.

PIANOБОЙ - "Два перстені"

"Мне хотелось сделать свою версию еще романтичнее и теплее оригинала. Хотя мы записывали ее еще в 2021 году, версия Pianoбой, по моему мнению, вышла с нотками ностальгии, будто смотришь сон о прекрасных временах, которых больше уже не будет, но которые всегда будут жить где-то у сердца", - комментирует премьеру Дмитрий Шуров.

Друга Ріка - "Запроси мене у сни"

Валерий Харчишин отметил, что некоторые люди, не знавшие хиты Яремчука, во время прослушивания кавера "Другої ріки" думали, что это именно их песня.

"С одной стороны - радует, с другой - расстраивает, но вдохновляет призывать украинцев формировать свою идентичность, а для этого - вспомнить свое имя, свои "корни" и обратить внимание на национальное культурное наследие, в том числе музыкальное!" - добавил певец.

Tember Blanche - "Запитай у серця"

"Мы ее почувствовали не так, как оригинал, а сделали более лирическую версию, и такую мечтательную, потому что мы очень любим, как и лирический герой песни, вспоминать нашу первую встречу - как началась наша история любви", - комментируют кавер Влад и Александра - участники группы.

Что известно о фильме "Яремчук: Незрівнянний світ краси"

Это биографическая документальная драма о первой украинской поп-звезде Назарии Яремчуке. Через воспоминания близких, личные дневники и эксклюзивные хроники фильм рассказывает о жизни и пути артиста к международной славе.

Над фильмом работала студия KNIFE! Films: режиссер - Артем Григорян, продюсер - Максим Сердюк. Автором идеи и продюсером фильма выступила Мария Яремчук.