Лучшие украинские фильмы и сериалы, вышедшие на Netflix: эти истории поражают сюжетами

Также, на этом фоне, РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о других кинематографических работах украинского производства, которые можно найти на данной популярной стриминговой платформе.

"Смак свободи"

В центре сюжета - молодая кулинарша, которая в один момент своей жизни осознает, насколько это важно - помнить собственную культуру и не отказываться от нее. В этом поиске ей помогает ценная находка - легендарная кулинарная книга, а также ее автор, которая предстает в ленте в виде привидения.

"Спіймати Кайдаша"

Это одна из самых популярных кинематографических украинских историй, полюбившихся зрителю. Лента рассказывает о сельской семье Кайдашей, которая сталкивается с непредсказуемыми жизненными ситуациями и пытается поладить в разных вопросах, учитывая интересы всех поколений.

"І будуть люди"

Драма показывает бурную и тяжелую жизнь украинцев в простом селе. События происходят на фоне войны, революции и смены власти.

"Я, Побєда і Берлін"

А эта картина посвящена истории украинского музыканта Андрея Кузьменко. Он получает предложение: обменять старую советскую машину на Mercedes, и для этого отправляется в Берлин. Там его ждет целый этап приключений.

"Ми, наші улюбленці та війна"

Документальный фильм Антона Птушкина рассказывает о самоотверженных людях, которые решаются в период полномасштабного вторжения спасать беззащитных, оставленных на произвол судьбы животных.

"20 днів у Маріуполі"

Документальная лента, принесшая первый "Оскар" нашей стране, была снята группой украинских журналистов. Она документирует ужасающие реалии войны. Авторы фильма оказываются в прибрежном городе Мариуполь в начале полномасштабного российского вторжения.

"Крашанка"

Лента недавно была презентована, и в центре сюжета оказываются близкие родственники, которые возвращаются к отцу, чтобы вместе отпраздновать Пасху. Дети обеспокоены переменами мужчины, которые произошли с ним после начала полномасштабной войны. Ведь главный герой имеет тайную цель, к реализации которой решает привлечь и внука.

"Люксембург Люксембург"

Главные герои узнают, что их отец умирает в далеком Люксембурге. Они принимают решение ехать за границу, чтобы в последний раз увидеть его.