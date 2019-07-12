Філарет через суд хоче залишити собі Михайлівський монастир

Фото: Міхайлівський золотоверхий (РБК-Україна)

Позов розглядатиме Окружний адміністративний суд Києва

Київська патріархія УПЦ КП просить Окружний адміністративний суд Києва заборонити Київській міській раді та КМДА передавати будинки Михайлівського золотоверхого монастиря та Церкви Успіння Богородиці Пирогощої. Про це повідомляє прес-служба суду.

За даними прес-служби, позивач просить заборонити КМР та КМДА вчиняти будь-які дії щодо передачі в користування іншим особам, крім Київської патріархії УПЦ КП, зазначених об’єктів нерухомого майна.

Наразі судом вирішується питання щодо наявності правових підстав для вжиття заходів забезпечення позову.

Крім того, до суду надійшла заява надійшов позов до Міністерства культури України щодо скасування наказу про ліквідацію релігійної організації "Київська патріархія Української православної церкви київського патріархату".

Нагадаємо, 24 червня Священний синод Православної церкви України на ухвалив рішення позбавити почесного патріарха ПЦУ Філарета прав на київські єпархії і монастирі. Зокрема, Синод скасував рішення від 5 лютого 2019 року, яке підтверджувало права Філарета керувати Київською єпархією.

Відзначимо, 20 червня собор УПЦ Київського патріархату, який відбувався у Володимирському соборі, скасував рішення архієрейського собору від 15 грудня 2018 року про саморозпуск. Зараз Філарет намагається відновити діяльність УПЦ КП.