Фейковий обмінник: аферист "наміняв" у Києві майже на 2 мільйони (фото)

Фото: колаж РБК-Україна

Фальшивомонетник інсценував обмінний пункт. Зараз зловмисник розшукується

Шахрай в Києві обдурив довірливого жителя столиці на близько 1,9 мільйона гривень. Аферист в підробленому обмінному пункті заволодів коштами чоловіка в розмірі 58 тисяч євро та 10 тисяч доларів США. Про це повідомили у відділі комунікації поліції Києва.

Також правоохоронці опублікували фото зловмисника і закликали усіх до пильності, адже він досі на волі.

Зазначається, що фейковий обмінник аферист спорудив у Шевченківському районі на вулиці Древлянській, а такий величезний грошовий "улов" він отримав в минулому місяці.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

У поліції розповіли, що слідчі Шевченківського управління поліції почали кримінальне провадження за ч. 4 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу.

В даний час поліція розшукує шахрая.

"Якщо вам відома будь-яка інформація про підозрюваного або місце його перебування, прохання повідомити в поліцію по телефону спецлінії 102 або (044) 486-03-06", - йдеться в повідомленні поліцейських.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Зауважимо, що останнім часом в Києві активізувалися фальшивомонетники, які підкуповують довірливих громадян дуже низьким курсом. Нещодавно в столиці затримали афериста, який промишляв вже тривалий час. Також у поліції розповіли, що в Києві затримали групу шахраїв, які також підшукували довірливих жертв в інтернеті.

Додамо, що у сезон відпусток також активізувалися квартирні злодії, які грабують будинки, поки їх господарі відпочивають на курортах. У поліції розповіли, як захистити свої будинки від таких злочинців.

Також ми писали про те, що в Україні почастішали випадки шахрайства, пов'язаного з крадіжкою грошей з банківських карт шляхом злому мобільного номера телефону.