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У Миколаївській області шахрай здавав переселенцям неіснуючі квартири. Його очікує суд

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Миколаївська область, Середа 17 серпня 2022 17:20
У Миколаївській області шахрай здавав переселенцям неіснуючі квартири. Його очікує суд Фото: під суд піде шахрай, який здавав переселенцям неіснуючі квартири (ssu.gov.ua)
Автор: Наталія Юрченко

Шахрай з Миколаївської області здавав неіснуючі квартири для переселенців, які евакуювалися із зони бойових дій. Тепер він піде під суд.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прокуратуру Миколаївської області.

Слідство встановило, що інтернет-шахраєм виявився 28-річний житель селища Єланець. Він розміщував на платформі OLX оголошення про надання в оренду квартири в Ужгороді для переселенців. Він вимагав надіслати йому передоплату. Після того, як отримував кошти на рахунок, аферист зникав.

Серед ошуканих жінки з дітьми, які прагнули знайти безпечний прихисток. Встановлено 16 епізодів його злочинної діяльності.

За даним фактом була відкрита кримінальна справа (ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 185 ККУ). Обвинувачувальний акт вже передали до суду.

Нагадаємо, в Одесі викрили посадовців та лікарів, що незаконно видавали довідки про непридатність до служби в армії.

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