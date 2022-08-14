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У Київській області аферисти видурювали гроші на "потреби" ЗСУ від імені чиновників

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Обухів, Неділя 14 серпня 2022 16:20
У Київській області аферисти видурювали гроші на "потреби" ЗСУ від імені чиновників Фото: поліція затримала шахраїв, які виманювали гроші у підприємців з Київської області (t.me/andrii_nebytov)
Автор: Наталія Юрченко

Правоохоронці викрили шахраїв, які виманювали гроші у бізнесменів з Київської області. Аферисти писали "листи" від імені місцевих чиновників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника поліції Київської області Андрія Нєбитова в Telegram.

Аферисти збирали кошти у підприємців нібито на потреби Збройних сил. Вони розсилали "листи" від імені начальника Обухівської районної військової адміністрації. Шахраї маскувалися, змінювали телефони та сім-карти.

Схему розкручували упродовж двох місяців. Її організували двоє 25-річних мешканців Дніпра. Зараз зловмисники знаходять у слідчому ізоляторі.

Поліція перевіряє, чи були причетні шахраї до інших злочинів. Жертв аферистів просять звернутися на лінію "102".

Нагадаємо, раніше поліція викрила подібну схему в Одеській області. Шахраї від імені посадовців виманювали кошти у підприємців.

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