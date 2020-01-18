Китайський новий рік 2020: коли настає і всі традиції свята

Китайський Новий рік 2020 (Колаж РБК-Україна)

За китайським гороскопом Рік Білого Металевого Щура ще не настав

Новий 2020 рік за григоріанським календарем настає не 1 січня, а набагато пізніше. Жителі Китаю та азійських країн святкують зустріч нового року набагато пізніше, після завершення повного місячного циклу. Постійної дати не існує, і дата настання нового року змінюється щорічно.

У 2020 році другий молодик після зимового сонцестояння настане 25 січня. Саме в цей день почнеться Рік Білого металевого Щура (Миші), який триватиме до 19 лютого 2021 року.

Рік Щура

Щур належить до тварин групи Інь, і в китайському гороскопі він знаходиться на першому місці. Астрологи вважають, що якщо Щур відкриває нове десятиліття, то рік буде особливо вдалим.

Він дуже щедрий на подарунки, таємниці та час. Однак його дари можуть бути як чарівними, так і отруйними. Щур дуже розумний, і він приносить щастя тим, хто його цінує. Він є символом добробуту і багатства і володіє відмінною інтуїцією і даром передбачення. Щур з радістю допомагає тим, хто його не боїться і з ним рахується. Його зображення в Японії стоїть поруч з Богом багатства Дайкоку.

Традиції святкування

У Китаї напередодні Нового року за столом зазвичай збирається вся родина і накривати на свято прийнято багаті страви. Традиційно повинно бути м'ясо, риба, цзяоцзи (спеціальні китайські пельмені, які символізують собою втілення головних побажань). Також запікають качку, свинину, курку. Багато на китайських столах і солодких страв.

Всі страви на новорічному столі в Китаї мають своє значення. Спеціальні галушки, які смажать на воді – символ виконання бажань. Вони схожі по зовнішньому вигляду на стародавні китайські монети й в деяких провінціях всередину кладуть маленькі монетки. Кому вони попадуться, тих чекає успіх.

Креветки приносять щастя і здоров'я, а висушені устриці – успіх. Салат з сирої риби – удачу, морська водорість – процвітання. У перший день нового року в Китаї намагаються не їсти м'ясо, через те, що вважається, що воно може відігнати щастя. Рано-вранці в перший день діти вітають батьків, бажаючи їм щастя і щасливого Нового року. У відповідь вони отримують привітання та червоні конверти з грошима. Після цього всі вирушають у гості та за традицією, дарують господарям мандарини, а йдучи отримують також мандарини у відповідь.

Як зустрічати Рік Щура

До 25 січня потрібно віддати всі борги та розібратися з усіма поточними проблемами, а в будинку навести порядок, щоб позбутися від усього зайвого. Всі непотрібні речі варто викинути, а всі зв'язки, які себе вичерпали – закінчити.

Зустрічати Новий рік потрібно в білому блискучому вбранні. Як варіант – підійде бежевий, кремовий, світло-сірий. Одяг варто прикрасити блискучими прикрасами. Не варто надягати одяг з принтами, особливо сімейства котячих. Фігурки тварин, які не до вподоби Щура, не варто вішати на ялинку.

Міцні алкогольні напої зі столу краще забрати та віддати перевагу легким винам, коктейлю або шампанського. Страви повинні бути різноманітні ковбасні нарізки, гарячі та холодні закуски, а також м'ясні страви.