Фестиваль Лаймы Вайкуле в Юрмале: кто из украинских звезд там выступил

В Юрмале завершился фестиваль Лаймы Вайкуле Laima Rendzezvous, который в 2023 году был посвящен Украине. Часть средств, собранных во время фестиваля, планируют передать нашей стране.

Кто из украинских звезд выступил на сцене, а также кто из российских и зарубежных звезд посетил этот фестиваль - читайте в материале ниже.

Кто выступил на фестивале в Юрмале

Фестиваль Лаймы Вайкуле длился три дня и на сцене выступили многие латвийские звезды, были также исполнители из Европы, хедлайнерами стали известные музыканты из Украины. А также там присутствовали звезды российской эстрады, которые уехали из РФ и сейчас живут в других странах.

Стоит отметить, что на сцене не было музыкантов, которые поддерживают путинский режим и военную агрессию против Украины. Во время всех концертов зрители могли отправлять донаты - в поддержку Украины.

Известно, что было собрано 3620 евро для детей из Украины. После окончания фестиваля номер оставили открытым, чтобы помочь украинцам могли все желающие.

Средства планируют передать организациям, которые помогут организовать отдых в Латвии нескольким десяткам украинских детей.

В первый день на открытии фестиваля выступил балет Freedom, Танита Тикарам, Лайма Вайкуле, Верка Сердючка, Макс Барских, ALEKSEEV, Айя Андреева, Анна Буткевич, Интарс Бусулис, Янис Стибелис, Уку Сувисте и Мария Максакова.

На сцену фестиваля во второй день вышла снова Лайма Вайкуле, Янис Стибелис, Маркус Рива, SunStroke Prodject (Молдавия), Blanka (Польша), Patrisha, Элина Нечаева (Эстония), Деница Караславова (Болгария).

Завершали программу фестиваля на третий день: Лайма Вайкуле, Сальвадор Собрал, Вера Брежнева, Андрей Макаревич, Нино Катамадзе, Интар Бусулис, Инесе Галанте, Янис Стибелис, Нормундс Рутулис, Ника Плотникова, Мария Еумова, Динара Рудане, DAGAMBA.

Фестиваль в Юрмале (фото: instagram.com/laimafestival)

Известно также, что на сцену вышла звезда украинской эстрады Оля Полякова.

Кроме того, среди гостей мероприятия были украинские военные, которые проходят сейчас реабилитацию в Латвии.

Как выступили украинские артисты

Макс Барских вышел на сцену под лозунгом: "Добрый вечер, мы из Украины!". Его шоу-балет выступил украинским национальным флагом. И стоит отметить, что артист исполнил все свои песни на украинском языке.

Макс Барских (фото: instagram.com/laimafestival)

Оля Полякова также исполняла песни на украинском языке и исполнила несколько совершенно новых песен - о войне.

Оля Полякова (фото:instagram.com/laimafestival)

Во время выступления ALEKSEEV на заднем фоне были показаны украинские города - как они выглядят сейчас, после обстрелов. И артист также исполнил песни на украинском языке.

Целое шоу зрителям устроил Андрей Данилко в образе Верки Сердючки. Вместе с "мамой" и шоу-балетом в вышиванках и украинскими флагами они спели "Раша тумбай".

Верка Сердючка (фото: instagram.com/laimafestival)

Лайма Вайкуле вместе с украинскими артистами исполнила хит "Рандеву" - под украинскими флагами.

Указывалось, что на сцене фестиваля должны появиться Надя Дорофеева и группа KAZKA, но они так и не появились.

Однако фестиваль посетили Алла Пугачева и Максим Галкин. Они в очередной раз продемонстрировали свою поддержку украинцам и высказались против режима Путина. Они в начале полномасштабного вторжения эмигрировали в Израиль.