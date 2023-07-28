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Вера Брежнева через полтора года приехала в Украину: где засветилась певица

Новина українською →
Киев, Пятница 28 июля 2023 11:00
Вера Брежнева через полтора года приехала в Украину: где засветилась певица Фото: Вера Брежнева приехала в Киев (instagram.com/ververa)
Автор: Людмила Жукова

Известная певица Вера Брежнева впервые после полномасштабного вторжения россиян приехала в Украину. Жена Константина Меладзе после 24 февраля 2022 года осудила действия Кремля и занималась волонтерством, помогала украинским беженцам. Так, 27 июля звезда приехала в Киев.

Видео из столицы Украины Брежнева опубликовала в Instagram.

Вера Брежнева в Киеве

Так, в ролике показано, как певица приезжает в Киев на поезде Укрзализныци, на перроне ее ждут друзья с подсолнухами в руках.

"Мой солнечный Киев. Мои замечательные друзья. Мое самое ожидаемое путешествие", - подписала видео артистка.

Судя по настроению Веры, она счастлива быть в Киеве. Исполнительница улыбается и танцует на железнодорожном вокзале.

Также исполнительница показалась на улицах украинской столицы, и как посетила шоурум друга, дизайнера Руслана Багинского.

Вера Брежнева через полтора года приехала в Украину: где засветилась певицаВера Брежнева через полтора года приехала в Украину: где засветилась певицаВера Брежнева приехала в Киев (фото: instagram.com/ververa)

Отметим, что пока неизвестно - надолго ли приехала звезда в столицу, и что она собирается тут делать. По слухам, в Киеве у Константина Меладзе есть квартира, а также недвижимость в области.

Кстати, ранее стало известно, где сейчас Константин Меладзе, молчащий о войне.

Напомним, что Валерию Меладзе отменяют концерты в России и проверяют на "поддержку ВСУ".

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