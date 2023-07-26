Предательница Ани Лорак после скандала все равно выступила в Турции, но тайно: детали
Певица Ани Лорак, которая уже много лет живет и выступает в России, дала концерт в Турции, несмотря на скандал и отмену мероприятий. Ее выступление в отеле Nirvana отменили, но она смогла дать концерт в Белеке.
Фото с концерта предательница Украины разместила на своей странице в Instagram.
Что известно о концерте в Турции
Несмотря на скандал и отмену выступления Лорак в Анталии, она смогла дать концерт в другом месте. На стори певица указывает, что находится в Белеке, а выступление прошло в Port Nature Luxury Resort Hotel.
Она опубликовала несколько фото и видео со сцены, а также из гримерки и после концерта, где она раздает автографы.
На сцену Лорак вышла в синем блестящем мини-платье и на высоких каблуках. Судя по видео, на концерте было не так уж много людей. Однако там присутствовала дочь артистки София.
Скриншоты
Стоит отметить, что этот отель не брезгует артистами и в ближайшее время там выступит еще Елка, Дима Билан, Агутин. А Лорак там снова будет выступать совсем скоро - в сентябре.
Скриншот
А в The Cosmos Theatre, где концерт Лорак отменили, будет выступать Филипп Киркоров. Ранее там также прошел концерт Димы Билана.
С концертами у Лорак все хуже
С начала полномасштабного вторжения РФ Ани Лорак ни разу не высказалась о своей родной стране и стране, которая напала на ее дом. Она все также продолжает работать и жить в России.
Но в РФ ее тоже стали недолюбливать и ее концерты массово стали отменять. А после волны хейта в социальных сетях и флешмоба с "благодарностью за помощь ВСУ" Лорак в России стало совсем несладко.
Не особо получается у нее выступать и в других странах. В Европу ее просто перестали приглашать, остается лишь Турция.
В последнее время Ани ведет себя странно - она записывает неоднозначные видео в купальнике, как ее коллега из США Бритни Спирс. Возможно, тому виной ее новый возлюбленный, которого она показывает на фото и в видео.
Это испанский инструктор по йоге Исаак Виджраку.
Ранее мы рассказывали детали о скандальной отмене концерта Ани Лорак в Турции.
А также мы рассказывали о том, что всплыла правда о гражданстве и банкротстве Лорак.