Фестиваль Лайми Вайкуле у Юрмалі: хто з українських зірок там виступив

У Юрмалі завершився фестиваль Лайми Вайкуле Laima Rendzezvous, який у 2023 році був присвячений Україні. Частину коштів, зібраних під час фестивалю, планують передати нашій країні.

Хто з українських зірок виступив на сцені, а також хто з російських та зарубіжних зірок відвідав цей фестиваль – читайте у матеріалі нижче.

Хто виступив на фестивалі у Юрмалі

Фестиваль Лайми Вайкуле тривав три дні й на сцені виступили багато латвійських зірок, були також виконавці з Європи, хедлайнерами стали відомі музиканти з України. А також там були зірки російської естради, які виїхали з РФ і зараз живуть в інших країнах.

Варто зазначити, що на сцені не було музикантів, які підтримують путінський режим та військову агресію проти України. Під час усіх концертів глядачі могли надсилати донати - на підтримку України.

Відомо, що зібрано 3620 євро для дітей з України. Після закінчення фестивалю номер залишили відкритим, аби допомогти українцям могли усі охочі.

Кошти планують передати організаціям, які допоможуть організувати відпочинок у Латвії кільком десяткам українських дітей.

Першого дня на відкритті фестивалю виступив балет Freedom, Таніта Тікарам, Лайма Вайкуле, Вєрка Сердючка, Макс Барських, ALEKSEEV, Айя Андрєєва, Ганна Буткевич, Інтарс Бусуліс, Яніс Стібеліс, Уку Сувісте та Марія Максакова.

На сцену фестивалю другого дня вийшла знову Лайма Вайкуле, Яніс Стібеліс, Маркус Ріва, SunStroke Prodject (Молдавія), Blanka (Польща), Patrisha, Еліна Нечаєва (Естонія), Деніца Караславова (Болгарія).

Завершували програму фестивалю на третій день: Лайма Вайкуле, Сальвадор Собрал, Віра Брежнєва, Андрій Макаревич, Ніно Катамадзе, Інтар Бусуліс, Інесе Галанте, Яніс Стібеліс, Нормундс Рутуліс, Ніка Плотнікова, Марія Єумова, Дінара Рудане.

Фестиваль у Юрмалі (фото: instagram.com/laimafestival)

Відомо також, що на сцену вийшла зірка української естради Оля Полякова.

Крім того, серед гостей заходу були українські військові, які зараз проходять реабілітацію в Латвії.

Як виступили українські артисти

Макс Барських вийшов на сцену під гаслом: "Доброго вечора, ми з України!". Його шоубалет виступив українським національним прапором. І варто зазначити, що артист виконав усі свої пісні українською мовою.

Макс Барських (фото: instagram.com/laimafestival)

Оля Полякова також виконувала пісні українською мовою та виконала кілька абсолютно нових пісень – про війну.

Оля Полякова (фото: instagram.com/laimafestival)

Під час виступу ALEKSEEV на задньому фоні було показано українські міста – як вони виглядають зараз, після обстрілу. І артист також виконав пісні українською мовою.

Ціле шоу глядачам влаштував Андрій Данилко в образі Вєрки Сердючки. Разом із "мамою" та шоубалетом у вишиванках та українськими прапорами вони заспівали "Раша тумбай".

Вєрка Сердючка (фото: instagram.com/laimafestival)

Лайма Вайкуле разом з українськими артистами виконала хіт "Рандеву" - під українськими прапорами.

Вказувалося, що на сцені фестивалю мають з'явитися Надя Дорофєєва та гурт KAZKA, але вони так і не з'явилися.

Проте фестиваль відвідали Алла Пугачова та Максим Галкін. Вони вкотре продемонстрували свою підтримку українцям та висловилися проти режиму Путіна. Вони на початку повномасштабного вторгнення емігрували до Ізраїлю.