Том Фелтон возвращается к роли Драко в "Гарри Поттере": почему не все обрадовались

Том Фелтон, известный по роли Драко Мелфоя, возвращается в мир "Гарри Поттера". Однако не все фанаты франшизы встретили эту новость радостно.

Как выглядит взрослый Драко и что пишут в сети, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Том Фелтон снова в образе Драко, но в театре

Актер повторит свою легендарную роль в бродвейской постановке "Гарри Поттер и проклятое дитя". Показ спектаклей начнется 11 ноября и продлится 19 недель.

О том, что Фелтон снова воплотит уже взрослого персонажа, стало известно 5 июня. На официальном аккаунте проекта появилась соответствующая афиша и атмосферное видео, в котором актер перевоплощается во взрослого Драко.

Напомним, сюжет истории разворачивается вокруг детей героев Поттера и Мелфоя, которые отправляются на обучение в Хогвартс.

"Я все еще думаю, что это сон. Я отпустил этого персонажа 16 лет назад, а теперь получил шанс снова войти в его роль - на этот раз как отец, в новой истории - я встречаюсь с Драко как взрослый, и это очень волнительно", - прокомментировал Фелтон.

Он также признался, что растрогался до слез, когда примерил образ персонажа, который подарил ему славу.

Как отреагировали в сети

В целом фаны обрадовались новости, однако многие из них также отнеслись критически к новой-старой работе актера.

Пользователи в частности разозлились, поскольку своим участием Том якобы поддерживает автора книг Джоан Роулинг. Она же в последние годы нажила хейтеров из-за своих высказываний о трансженщинах.

"Что?! Я еще никогда не испытывал такого восторга от того, что увижу, как Драко Мелфой играет Драко Мелфоя".

"Не знаю почему, но я чувствую, что он был бы очень хорошим Драко Мелфоем. Он играл его раньше?"

"Это круто, что он возвращается к старой роли, но грустно видеть, как он все еще стоит за спиной Роулинг и поддерживает ее".

"Разочаровывает то, что он поддерживает Дж. К. Роулинг, и разочаровывает, что всем людям, особенно в бродвейском сообществе, это понравилось и они положительно. Очень показательно".

"Так вы поддерживаете Джоан Роулинг?"

"Братан не способен делать ничего другого".

"Он просто не может найти другую роль".

"Я отпустил персонажа 16 лет назад". Кого ты обманываешь?"

"Я люблю Тома Фелтона в роли Драко, но он делает это только потому, что он один из актеров основного состава, который не сжег мосты с Джоан Роулинг из-за ее трансфобности".

Тем временем HBO готовит сериал по книгам "Гарри Поттер", котором главное трио сыграют новые актеры. Съемки должны начаться уже этим летом, а первые серии выйти в следующем году. Известно, что некоторый выбор актеров не понравился фанам, особенно исполнитель роли Снейпа.