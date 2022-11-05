Феерия вкуса: три рецепта идеального завтрака на выходные

Каждую хозяйку мучает вопрос, что приготовить на завтрак, чтобы семья была довольна и сыта. Особо хочется порадовать родных вкусными блюдами на выходных, однако среди множества рецептов трудно выбрать самые лучшие.

Как быстро и вкусно приготовить завтрак в выходные, рассказываем в материале Styler.

Яичница по-французски в хлебе

Привычная нам яичница приобретает новый вкус, если ее приготовить по французскому рецепту. Вместе с корочками ароматного хлеба она становится больше похожа на бутерброд.

Ингредиенты:

2 куриных яйца

2 ломтика хлеба

немного зеленые

щепотка соли

20 г масла.

По желанию блюдо можно украсить зеленью, овощами или грибами (Фото: freepik.com)

Как приготовить:

Вырежьте мякоть из ломтиков хлеба. Растопите масло на сковороде, обжарьте хлеб с двух сторон. Разбейте яйца в выемку в хлебе. Посолите и жарьте до готовности.

Американские блины

Если обычные блины уже надоели, пожарьте американские, более известные под названием панкейки. Приготовление займет не больше 20 мин.

Ингредиенты:

250 мл молока

3 ст. ложки растительного масла или 40 гр. растопленного масла

1 яйцо

4 ст.л. сахара

1 ч.л. разрыхлителя

1/4 ч.л. соли

170 гр муки

Блюдо украшают сахарной пудрой (Фото: freepik.com)

Как приготовить:

Взбейте миксером или венчиком молоко, яйца и сахар. Добавьте масло, оно должно быть немного теплым. Смешайте муку с солью и разрыхлителем. Тогда просейте в молочно-яичную смесь. Хорошо размешайте, масса должна быть однородной. Разогрейте сковороду, ничем не смазывая.

Для одного панкейка вылейте на сковороду две столовые ложки теста. Когда появятся пузырьки, переверните блинчик необходимо. На другой стороне он жарит быстрее, поэтому следите, чтобы не пригорел.

Соленые сырники с зеленью и манкой

Соленые сырники точно удивят вас вкусом. Все составляющие блюда просты и доступны.

Ингредиенты:

Сыр – 500 г.

Яйца – 2 шт.

Манная крупа – 2 ст. л.

Пшеничная мука – 2 ст. л.

Соль – 1 ч. л.

Укроп – 30 г

Петрушка – 30 г

Масло для жарки.

Соленые сырники готовят из манки (Фото: freepik.com)

Как приготовить: