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Федоров просить відключити сайти РФ від сервісу кіберзахисту СloudFlare

Автор: Тетяна Самарук

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров звернувся до головного виконавчого директора компанії СloudFlare Метью Прінса з проханням відключити сайти РФ від сервісу та заблокувати можливість росіянам ними користуватися.

Про це повідомила прес-служба Мінцифри.

За словами міністра, це одна з основних світових компаній, яка займається захистом вебресурсів.

"Просимо відключити сайти РФ від CloudFlare та заблокувати можливість росіянам користуватися їхніми сервісами. Україна потребує підтримки від техгігантів у цій війні", - зазначив він.

Він додав, що необхідно зробити усе можливе, щоб захистити Європу, Україну та увесь демократичний світ від цієї кривавої, авторитарної агресії.

Михайло Федоров звернувся до СloudFlare заблокувати можливість росіянам користуватися їхніми сервісами (facebook.com/mintsyfra)

Раніше ми повідомляли, що Федоров закликав світові криптобіржі заморозити рахунки всіх громадян Росії та Білорусі.

Також ми писали, що Мінцифра закликала заблокувати Apple Store для росіян.

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Михайло Федоров